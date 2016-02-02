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  • Черышев перешел в «Валенсию». Таски оказался в «Баварии». Главные трансферы дня

Черышев перешел в «Валенсию». Таски оказался в «Баварии». Главные трансферы дня

Черышев арендован "Валенсией"

Полузащитник "Реала" Денис Черышев перешел в "Валенсию". За свой новый клуб футболист будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона. Напомним, ранее сообщалось об интересе к Черышеву со стороны "Ливерпуля" и "Уотфорда". Однако Денис принял решение остаться в Испании.

Перотти перебрался в "Рому"

Нападающий "Дженоа" Диего Перотти будет защищать цвета "Ромы".Сообщается, что римляне арендовали футболиста до лета 2017 года, что обошлось им в один миллион евро. Соглашение содержит пункт о возможности выкупа за девять миллионов.

Ниасс перешел в "Эвертон" за 13,5 миллиона

Нападающий "Локомотива" Умар Ниасс подписал контракт с "Эвертоном". Трансфер футболиста железнодорожников обошелся "Эвертону" в 13,5 миллиона фунтов. Договор Ниасса с его новым клубом рассчитан до лета 2020 года.

"Ньюкасл" арендовал Думбия

"Ньюкасл" арендовал нападающего "Ромы" Сейду Думбия. В английском клубе ивуариец доиграет как минимум до конца сезона, после чего у "сорок" будет возможность выкупить права на футболиста. Напомним, что игроком "Ромы" Думбия стал в января 2015 года, а в августе прошлого года он был арендован ЦСКА.

Таски перешел в "Баварию"

Защитник "Спартака" Сердар Таски официально перешел в "Баварию". Футболист будет выступать за мюнхенцев на правах аренды до конца нынешнего сезона, после чего "Бавария" может воспользоваться оговоренным в контракте правом выкупа. В своем новом клубе Таски будет играть под номером четыре.

Сикейра стал игроком "Валенсии"

Защитник "Атлетико" Гильерме Сикейра ближайшие полтора сезона проведет в составе "Валенсии". Стороны уладили все формальности и быстро договорились о переходе игрока на правах аренды. Ранее сообщалось об интересе к Сикейре со стороны "Ньюкасла".

"Бордо" арендовал Дебюши у "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Матье Дебюши будет выступать за "Бордо". Футболист подписал с французским клубом договор аренды, рассчитанный до конца нынешнего сезона. В этом розыгрыше АПЛ Дебюши выходил на поле всего два раза.

Дрмич сменил "Боруссию" на "Гамбург"

Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Йосип Дрмич стал игроком "Гамбурга". В новой команде форвард будет играть до конца сезона на правах аренды. В "Боруссии" 23-летний швейцарец появился прошлым летом, а до этого он выступал за "Байер". Сам футболист заявил, что его главная цель – получить игровую практику, чтобы поехать с национальной командой на Евро-2016.

"Андерлехт" взял в аренду Бюттнера

"Динамо" и "Андерлехт" подтвердили информацию о том, что защитник москвичей Александр Бюттнер продолжит свою карьеру в Бельгии. Футболист проведет в бельгийском клубе остаток нынешнего сезона и будет выступать под номером 28. В "Динамо" Бюттнер перешел в 2012 году из "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он сыграл за основной состав московского клуба всего один матч.

Митрюшкин – игрок "Сьона"

Вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин продолжит свою карьеру в "Сьоне". Об этом сообщает официальный сайт швейцарского клуба. Сообщается, что стороны подписали контракт, рассчитанный до 2019 года. Соглашение также включает в себя пункт о возможном продлении еще на один год.

Переход Имбула стал рекордным трансфером для "Сток Сити"

Полузащитник "Порту" Жанелли Имбула перешел в "Сток Сити". Приобретение игрока обошлось английскому клубу в 18,3 миллиона фунтов, что является рекордной трансферной суммой для клуба.

Онлайн закрытия трансферного окна

Англия. Премьер-лига Испания. Примера Трансферы Рома Валенсия Эвертон Сьон Бордо Ньюкасл Бавария Гамбург Андерлехт Сток Сити Дебюши Матье Таски Сердар Перотти Диего Сикейра Гильерме Думбия Сейду Черышев Денис Дрмич Йосип Бюттнер Александр Митрюшкин Антон Имбула Жанелли Ниасс Умар
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