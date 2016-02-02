Черышев перешел в «Валенсию». Таски оказался в «Баварии». Главные трансферы дня

Черышев арендован "Валенсией"

Полузащитник "Реала" Денис Черышев перешел в "Валенсию". За свой новый клуб футболист будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона. Напомним, ранее сообщалось об интересе к Черышеву со стороны "Ливерпуля" и "Уотфорда". Однако Денис принял решение остаться в Испании.

Перотти перебрался в "Рому"

Нападающий "Дженоа" Диего Перотти будет защищать цвета "Ромы".Сообщается, что римляне арендовали футболиста до лета 2017 года, что обошлось им в один миллион евро. Соглашение содержит пункт о возможности выкупа за девять миллионов.

Ниасс перешел в "Эвертон" за 13,5 миллиона

Нападающий "Локомотива" Умар Ниасс подписал контракт с "Эвертоном". Трансфер футболиста железнодорожников обошелся "Эвертону" в 13,5 миллиона фунтов. Договор Ниасса с его новым клубом рассчитан до лета 2020 года.

"Ньюкасл" арендовал Думбия

"Ньюкасл" арендовал нападающего "Ромы" Сейду Думбия. В английском клубе ивуариец доиграет как минимум до конца сезона, после чего у "сорок" будет возможность выкупить права на футболиста. Напомним, что игроком "Ромы" Думбия стал в января 2015 года, а в августе прошлого года он был арендован ЦСКА.

Таски перешел в "Баварию"

Защитник "Спартака" Сердар Таски официально перешел в "Баварию". Футболист будет выступать за мюнхенцев на правах аренды до конца нынешнего сезона, после чего "Бавария" может воспользоваться оговоренным в контракте правом выкупа. В своем новом клубе Таски будет играть под номером четыре.

Сикейра стал игроком "Валенсии"

Защитник "Атлетико" Гильерме Сикейра ближайшие полтора сезона проведет в составе "Валенсии". Стороны уладили все формальности и быстро договорились о переходе игрока на правах аренды. Ранее сообщалось об интересе к Сикейре со стороны "Ньюкасла".

"Бордо" арендовал Дебюши у "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Матье Дебюши будет выступать за "Бордо". Футболист подписал с французским клубом договор аренды, рассчитанный до конца нынешнего сезона. В этом розыгрыше АПЛ Дебюши выходил на поле всего два раза.

Дрмич сменил "Боруссию" на "Гамбург"

Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Йосип Дрмич стал игроком "Гамбурга". В новой команде форвард будет играть до конца сезона на правах аренды. В "Боруссии" 23-летний швейцарец появился прошлым летом, а до этого он выступал за "Байер". Сам футболист заявил, что его главная цель – получить игровую практику, чтобы поехать с национальной командой на Евро-2016.

"Андерлехт" взял в аренду Бюттнера

"Динамо" и "Андерлехт" подтвердили информацию о том, что защитник москвичей Александр Бюттнер продолжит свою карьеру в Бельгии. Футболист проведет в бельгийском клубе остаток нынешнего сезона и будет выступать под номером 28. В "Динамо" Бюттнер перешел в 2012 году из "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он сыграл за основной состав московского клуба всего один матч.

Митрюшкин – игрок "Сьона"

Вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин продолжит свою карьеру в "Сьоне". Об этом сообщает официальный сайт швейцарского клуба. Сообщается, что стороны подписали контракт, рассчитанный до 2019 года. Соглашение также включает в себя пункт о возможном продлении еще на один год.

Переход Имбула стал рекордным трансфером для "Сток Сити"

Полузащитник "Порту" Жанелли Имбула перешел в "Сток Сити". Приобретение игрока обошлось английскому клубу в 18,3 миллиона фунтов, что является рекордной трансферной суммой для клуба.

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