Гуарин не перейдет в «Зенит». Левандовски хочет покинуть «Баварию». Дайджест событий дня

Джака может перейти в "Баварию", "Арсенал" или "Челси"

Полузащитником "Боруссии" из Менхенгладбаха Гранитом Джакой интересуются "Бавария", "Арсенал" и "Челси".

Руководство нынешнего клуба Джаки ранее выражало согласие расстаться с футболистом в том случае, если поступят хорошие предложения. Сообщается, что в контракте игрока указана сумма отступных, которая составляет 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне "Бундеслиги" Джака сыграл 15 матчей и забил три гола. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.

Эдуардо ищет новый клуб и не полетел на сбор "Рубина"

Полузащитник "Рубина" Карлос Эдуардо находится в поисках нового места работы и не полетел с командой на первый зимний сбор.

"Игрок занимается поиском новой команды. Он не поехал на сбор "Рубина". Существует вероятность, что игрок вернется в "Хоффенхайм". При этом нельзя исключать, что в случае, если Карлос Эдуардо не найдет себе новый клуб, он присоединится к "Рубину" на втором сборе", – утверждает источник.

Ранее сам Эдуардо отрицал возможность возвращения в "Хоффенхайм", откуда он в 2010 году перешел в "Рубин".

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Бэйл пропустит около трех недель

Стали известны приблизительные сроки восстановления полузащитника "Реала" Гарета Бэйла после травмы, полученной в матче 20-го тура Примеры против "Спортинга" (5:1).

Сообщается, что футболист не сможет выходить на поле в течение как минимум трех недель. У Бэйла диагностировано повреждение икроножной мышцы. В начале сезона он уже пропустил примерно месяц из-за аналогичной травмы.

В этом розыгрыше Примеры Бэйл сыграл 15 матчей и отметился в них 13 голами, а также семью результативными передачами.

Санчес и Озил могут сыграть против "Челси"

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес и полузащитник "канониров" Месут Озил смогут принять участие в лондонском дерби против "Челси", которое состоится в рамках 23-го тура АПЛ.

Сообщается, что оба футболиста восстановились после повреждений и, вероятно, будут готовы играть. Напомним, Санчес не выходил на поле с конца 2015-го года, а Озил пропустил матч 22-го тура АПЛ против "Стока" (0:0).

Встреча "Арсенал" – "Челси" состоится в воскресенье, 24 января.

Левандовски изъявил желание покинуть "Баварию"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски изъявил желание покинуть мюнхенский клуб. По информации источника, польский футболист недоволен уходом главного тренера команды Хосепа Гвардиолы по окончании сезона. После ухода испанского специалиста форвард намерен перейти в "ПСЖ". Кроме того, 27-летним поляком интересуются мадридский "Реал" и английский "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Левандовски сыграл в 26-ти матчах за "Баварию", в которых забил 23 мяча и отдал одну результативную передачу.

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Аленичев сообщил об уходе Кирилла Комбарова и Озбилиза из "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев не стал скрывать, что клуб попрощается с защитникомКириллом Комбаровым и хавбеком Арасом Озбилизом. По словам специалиста, на смену ушедшим футболистам будут приобретены новые.

"Да, у Араса было мало игровой практики, после травмы никак не мог набрать игровые кондиции. Сам игрок изъявил желание сменить команду, и мы посчитали, что в другом клубе он сможет чаще играть, получит дополнительную практику. Что же касается Кирилла, то летом у него заканчивается контракт, и было общее решение его не продлевать", – сказал он.

Гвидолин возглавил "Суонси"

"Суонси" объявил имя нового главного тренера. Им стал бывший наставник "Удинезе" Франческо Гвидолин.

Сообщается, что итальянский специалист уже прибыл в стан "лебедей". С поста главного тренера "Удинезе" Гвидолин ушел в мае 2014 года. Кроме того, на протяжении свей карьеры он возглавлял "Палермо", "Парму" и "Монако".

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"Интер" отказал "Зениту" в трансфере Гуарина

"Интер" не устроило предложение "Зенита" об аренде полузащитника Фредди Гуарина. Итальянцы хотят получить за хавбека солидную компенсацию, и в ближайшее время руководство миланской команды отправится на переговоры с представителями одного из китайских клубов, который готов заплатить за Гуарина 15-18 миллионов евро.

В текущем сезоне колумбиец сыграл в 16-ти матчах Серии А, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.