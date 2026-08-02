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  • «Краснодар» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

«Краснодар» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

2 августа, 17:05
Краснодар
02.08.2026, воскресенье, 18:15
Россия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 2
Завершен
Факел
4' Жубал 27' Н. Кривцов 59' Н. Кривцов
85' М. Турищев 88' А. Сутормин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Краснодар
1
Станислав Агкацев
(К) ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
18
Кристиан
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
97
Бутта Магомедов
АП
10
Ильнур Альшин
(К) ПВ
9
Аксель Гнапи
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
96
Александр Кокшаров
ЦФ
Факел
35
Вячеслав Доровских
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
7
Максим Турищев
ЦФ
93
Мераби Уридия
ЦФ
19
Белайди Пуси
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
5
Жубал
40
Вахания
53
Черников
8
Аугусто
18
Кристиан
88
Кривцов
11
Батчи
10
Воробьев
4-1-1-3-1
1
Фролкин
55
Тодорович
20
Юрганов
44
Журавлев
5
Габараев
23
Якимов
52
Нетфуллин
10
Альшин
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
9
Гнапи
40
Вахания
17
Пальцев
17
Пальцев
40
Вахания
5
Жубал
4
Коста
4
Коста
5
Жубал
8
Аугусто
6
Ленини
6
Ленини
8
Аугусто
18
Кристиан
47
Уткин
47
Уткин
18
Кристиан
53
Черников
21
Оздоев
21
Оздоев
53
Черников
99
Гиоргобиани
11
Сутормин
11
Сутормин
99
Гиоргобиани
44
Журавлев
17
Ковалев
17
Ковалев
44
Журавлев
97
Магомедов
8
Багамаев
8
Багамаев
97
Магомедов
9
Гнапи
7
Турищев
7
Турищев
9
Гнапи
23
Якимов
19
Пуси
19
Пуси
23
Якимов
Остались в запасе
Краснодар
Факел
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
96
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
35
Вячеслав Доровских
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
93
Мераби Уридия
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
96
Александр Кокшаров
ЦФ
Остались в запасе
35
Вячеслав Доровских
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
93
Мераби Уридия
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Олег Василенко
Краснодар
Точно не сыграют
Джон Кордоба
ЦФ
Факел
Точно не сыграют
Станислав Магкеев
ЦЗ
Статистика матча Краснодар - Факел
4
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
10
Офсайды
2
2
Количество передач
446
342
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Факела», 2-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Факел»

«Краснодар» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Краснодар
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