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Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Факела», 2-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Факел»