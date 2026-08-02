02.08.2026, воскресенье, 18:15
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-1-2-2-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
5
Жубал
40
Вахания
53
Черников
8
Аугусто
18
Кристиан
88
Кривцов
11
Батчи
10
Воробьев
4-1-1-3-1
1
Фролкин
55
Тодорович
20
Юрганов
44
Журавлев
5
Габараев
23
Якимов
52
Нетфуллин
10
Альшин
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
9
Гнапи
40
Вахания
17
Пальцев
17
Пальцев
40
Вахания
5
Жубал
4
Коста
4
Коста
5
Жубал
8
Аугусто
6
Ленини
6
Ленини
8
Аугусто
18
Кристиан
47
Уткин
47
Уткин
18
Кристиан
53
Черников
21
Оздоев
21
Оздоев
53
Черников
99
Гиоргобиани
11
Сутормин
11
Сутормин
99
Гиоргобиани
44
Журавлев
17
Ковалев
17
Ковалев
44
Журавлев
97
Магомедов
8
Багамаев
8
Багамаев
97
Магомедов
9
Гнапи
7
Турищев
7
Турищев
9
Гнапи
23
Якимов
19
Пуси
19
Пуси
23
Якимов
Остались в запасе
Краснодар
Факел
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
96
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
35
Вячеслав Доровских
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
93
Мераби Уридия
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
96
Александр Кокшаров
ЦФ
Остались в запасе
35
Вячеслав Доровских
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
93
Мераби Уридия
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Олег Василенко
Краснодар
Точно не сыграют
Факел
Точно не сыграют
Статистика матча Краснодар - Факел
4
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
10
Офсайды
2
2
Количество передач
446
342
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Факела», 2-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»