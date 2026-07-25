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  • «Акрон» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

«Акрон» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

25 июля, 15:05
Акрон
25.07.2026, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 5
Завершен
Зенит
7' А. Соболев 18' А. Соболев 34' Г. Мантуан 78' Д. Джон 85' Ф. Аугусто
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
(К) ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Зенит
95
Арсен Адамов
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
5
Вильмар Барриос
(К) ОП
8
Вендел
ЦП
14
Джон Джон
АП
20
Педро
ЛВ
7
Александр Соболев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
47
Егор Ведерников
ПЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
4-2-1-2-1
88
Гудиев
13
Бардыбахин
19
Бокоев
24
Неделчару
21
Фернандес
5
Джурасович
15
Лончар
8
Бистрович
10
Аревало
69
Дмитриев
9
4-1-1-2-2
95
Адамов
31
Мантуан
33
Нино
78
Дивеев
66
Вега
5
Барриос
8
Вендел
14
Джон Джон
20
Педро
10
Глушенков
7
Соболев
13
Бардыбахин
2
Роча
2
Роча
13
Бардыбахин
15
Лончар
22
Марадишвили
22
Марадишвили
15
Лончар
69
Дмитриев
14
Железнов
14
Железнов
69
Дмитриев
8
Бистрович
81
Базилевский
81
Базилевский
8
Бистрович
10
Аревало
7
Беншимоль
7
Беншимоль
10
Аревало
8
Вендел
6
Дркушич
6
Дркушич
8
Вендел
31
Мантуан
25
Андраде
25
Андраде
31
Мантуан
10
Глушенков
15
Караваев
15
Караваев
10
Глушенков
7
Соболев
61
Кондаков
61
Кондаков
7
Соболев
5
Барриос
9
Аугусто
9
Аугусто
5
Барриос
Остались в запасе
Акрон
Зенит
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
47
Егор Ведерников
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
Главный тренер
Срджан Благоевич
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
47
Егор Ведерников
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Главный тренер
Сергей Семак
Акрон
Точно не сыграют
Дмитрий Пестряков
АП
Зенит
Точно не сыграют
Вадим Шилов
ЛФ
Дуглас Сантос
ЛЗ
Луис Энрике
ПВ
Статистика матча Акрон - Зенит
3
2
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
1
0
Угловые удары
9
5
Нарушения
11
9
Офсайды
0
2
Количество передач
452
421
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Зенита», 1-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 16:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон»«Зенит»

«Акрон» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон
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