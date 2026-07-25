25.07.2026, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-2-1-2-1
88
Гудиев
13
Бардыбахин
19
Бокоев
24
Неделчару
21
Фернандес
5
Джурасович
15
Лончар
8
Бистрович
10
Аревало
69
Дмитриев
9
4-1-1-2-2
95
Адамов
31
Мантуан
33
Нино
78
Дивеев
66
Вега
5
Барриос
8
Вендел
14
Джон Джон
20
Педро
10
Глушенков
7
Соболев
13
Бардыбахин
2
Роча
2
Роча
13
Бардыбахин
15
Лончар
22
Марадишвили
22
Марадишвили
15
Лончар
69
Дмитриев
14
Железнов
14
Железнов
69
Дмитриев
8
Бистрович
81
Базилевский
81
Базилевский
8
Бистрович
10
Аревало
7
Беншимоль
7
Беншимоль
10
Аревало
8
Вендел
6
Дркушич
6
Дркушич
8
Вендел
31
Мантуан
25
Андраде
25
Андраде
31
Мантуан
10
Глушенков
15
Караваев
15
Караваев
10
Глушенков
7
Соболев
61
Кондаков
61
Кондаков
7
Соболев
5
Барриос
9
Аугусто
9
Аугусто
5
Барриос
Остались в запасе
Акрон
Зенит
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
47
Егор Ведерников
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
Главный тренер
Срджан Благоевич
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
47
Егор Ведерников
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Главный тренер
Сергей Семак
Акрон
Точно не сыграют
Зенит
Точно не сыграют
Статистика матча Акрон - Зенит
3
2
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
1
0
Угловые удары
9
5
Нарушения
11
9
Офсайды
0
2
Количество передач
452
421
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Зенита», 1-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 16:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»