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  • «Крылья Советов» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Крылья Советов» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 15:20
Крылья Советов
22.03.2026, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
(К) ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
19
Иван Олейников
ЛВ
15
Николай Рассказов
ПВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
5
Игор Вуячич
(К) ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
11
Назми Грипши
АП
10
Жак Сиве
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
6
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
14
Игнасио Сааведра
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Песьяков
2
Печенин
5
Ороз
47
Божин
23
Чернов
22
Костанца
6
Бабкин
77
Ахметов
19
Олейников
15
Рассказов
9
Жоффри
3-3-2-1-1
38
Ставер
3
Мальдонадо
5
Вуячич
2
Тесленко
71
Рожков
22
Ходжа
12
Арройо
14
Кузяев
23
Безруков
11
Грипши
10
Сиве
15
Рассказов
72
Фернандес
72
Фернандес
15
Рассказов
77
Ахметов
7
Баньяц
7
Баньяц
77
Ахметов
8
Шуманский
8
Шуманский
14
Кузяев
14
Сааведра
14
Сааведра
14
Кузяев
23
Безруков
8
Йочич
8
Йочич
23
Безруков
44
Кузнецов
44
Кузнецов
10
Сиве
59
Моторин
59
Моторин
10
Сиве
Остались в запасе
Крылья Советов
Рубин
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
6
Владимир Хубулов
ЛВ
Главный тренер
Магомед Адиев
25
Артур Нигматуллин
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
6
Владимир Хубулов
ЛВ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Франк Артига
Крылья Советов
Точно не сыграют
Вадим Раков
ЦФ
Рубин
Точно не сыграют
Угочукву Иву
ОП
Антон Швец
ЦП
Статистика матча Крылья Советов - Рубин
1
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
18
10
Офсайды
2
0
Количество передач
343
425
Сейвы
2
1
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Рубина», 22-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов»«Рубин»

«Крылья Советов» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Крылья Советов
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