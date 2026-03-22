Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
4-1-2-2-1
30
Песьяков
2
Печенин
5
Ороз
47
Божин
23
Чернов
22
Костанца
6
Бабкин
77
Ахметов
19
Олейников
15
Рассказов
9
Жоффри
3-3-2-1-1
38
Ставер
3
Мальдонадо
5
Вуячич
2
Тесленко
71
Рожков
22
Ходжа
12
Арройо
14
Кузяев
23
Безруков
11
Грипши
10
Сиве
15
Рассказов
72
Фернандес
72
Фернандес
15
Рассказов
77
Ахметов
7
Баньяц
7
Баньяц
77
Ахметов
8
Шуманский
8
Шуманский
14
Кузяев
14
Сааведра
14
Сааведра
14
Кузяев
23
Безруков
8
Йочич
8
Йочич
23
Безруков
44
Кузнецов
44
Кузнецов
10
Сиве
59
Моторин
59
Моторин
10
Сиве
Остались в запасе
Крылья Советов
Рубин
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
6
Владимир Хубулов
ЛВ
Главный тренер
Магомед Адиев
25
Артур Нигматуллин
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
6
Владимир Хубулов
ЛВ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Франк Артига
Крылья Советов
Точно не сыграют
Рубин
Точно не сыграют
Статистика матча Крылья Советов - Рубин
1
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
18
10
Офсайды
2
0
Количество передач
343
425
Сейвы
2
1
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Рубина», 22-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»