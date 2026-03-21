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  • «Ахмат» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

«Ахмат» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 12:35
Ахмат
21.03.2026, суббота, 13:45
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
33' Э. Касинтура
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
5
Клисман Цаке
ЦЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
7
Лечи Садулаев
(К) ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
17
Эгаш Касинтура
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
(К) ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
27
Ахмед Давлитгереев
ЦП
37
Папа Амади Гадио
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
9
Брайан Мансилья
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ульянов
8
Богосавац
90
Н'Донг
5
Цаке
81
Сидоров
42
Келиано
7
Садулаев
19
Пряхин
17
Касинтура
77
Мелкадзе
20
Самородов
3-2-2-2
1
Ятимов
22
Семенчук
27
Прохин
67
Игнатов
40
Вахания
78
Чистяков
10
Комаров
10
Щетинин
99
Сулейманов
69
Голенков
7
Садулаев
4
Ибишев
4
Ибишев
7
Садулаев
81
Сидоров
22
Заре
22
Заре
81
Сидоров
8
Богосавац
82
Хлусевич
82
Хлусевич
8
Богосавац
19
Пряхин
37
Гадио
37
Гадио
19
Пряхин
20
Самородов
9
Мансилья
9
Мансилья
20
Самородов
77
Мелкадзе
23
Кенжебек
23
Кенжебек
77
Мелкадзе
3
Сако
87
Лангович
87
Лангович
3
Сако
22
Семенчук
19
Байрамян
19
Байрамян
22
Семенчук
69
Голенков
9
Мохеби
9
Мохеби
69
Голенков
10
Комаров
91
Шамонин
91
Шамонин
10
Комаров
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
27
Ахмед Давлитгереев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
27
Ахмед Давлитгереев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Джонатан Альба
Ахмат
Точно не сыграют
Исмаэл
ЦП
Ростов
Точно не сыграют
Виктор Мелехин
ЦЗ
Алексей Миронов
ЦП
Статистика матча Ахмат - Ростов
2
2
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
16
Офсайды
2
3
Количество передач
338
285
Сейвы
5
0
Точность передач %
74
65
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Ростова», 22-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 13:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат»«Ростов»

«Ахмат» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Ахмат
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