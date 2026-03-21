21.03.2026, суббота, 13:45
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
4-1-1-2-2
1
Ульянов
8
Богосавац
90
Н'Донг
5
Цаке
81
Сидоров
42
Келиано
7
Садулаев
19
Пряхин
17
Касинтура
77
Мелкадзе
20
Самородов
3-2-2-2
1
Ятимов
22
Семенчук
27
Прохин
67
Игнатов
40
Вахания
78
Чистяков
10
Комаров
10
Щетинин
99
Сулейманов
69
Голенков
7
Садулаев
4
Ибишев
4
Ибишев
7
Садулаев
81
Сидоров
22
Заре
22
Заре
81
Сидоров
8
Богосавац
82
Хлусевич
82
Хлусевич
8
Богосавац
19
Пряхин
37
Гадио
37
Гадио
19
Пряхин
20
Самородов
9
Мансилья
9
Мансилья
20
Самородов
77
Мелкадзе
23
Кенжебек
23
Кенжебек
77
Мелкадзе
3
Сако
87
Лангович
87
Лангович
3
Сако
22
Семенчук
19
Байрамян
19
Байрамян
22
Семенчук
69
Голенков
9
Мохеби
9
Мохеби
69
Голенков
10
Комаров
91
Шамонин
91
Шамонин
10
Комаров
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
27
Ахмед Давлитгереев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
27
Ахмед Давлитгереев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Джонатан Альба
Ростов
Точно не сыграют
Статистика матча Ахмат - Ростов
2
2
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
16
Офсайды
2
3
Количество передач
338
285
Сейвы
5
0
Точность передач %
74
65
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Ростова», 22-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 13:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»