19.03.2026, четверг, 18:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
4-1-2-2-1
80
Кокарев
2
Печенин
47
Божин
23
Чернов
5
Ороз
22
Костанца
6
Бабкин
77
Ахметов
19
Олейников
15
Рассказов
9
Жоффри
3-2-2-2-1
22
Лантратов
85
Морозов
59
Погостнов
90
Годяев
45
Сильянов
2
Рамирес
25
Пруцев
99
Мялковский
10
Батраков
19
Руденко
27
Комличенко
15
Рассказов
3
Галдамес
3
Галдамес
15
Рассказов
6
Бабкин
7
Баньяц
7
Баньяц
6
Бабкин
77
Ахметов
6
Хубулов
6
Хубулов
77
Ахметов
2
Рамирес
3
Фассон
3
Фассон
2
Рамирес
90
Годяев
93
Карпукас
93
Карпукас
90
Годяев
99
Мялковский
7
Бакаев
7
Бакаев
99
Мялковский
25
Пруцев
10
Воробьев
10
Воробьев
25
Пруцев
19
Руденко
9
Сарвели
9
Сарвели
19
Руденко
Остались в запасе
Крылья Советов
Локомотив
39
Евгений Фролов
ВР
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
8
Артем Шуманский
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
16
Даниил Веселов
ВР
3
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
8
Артем Шуманский
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
3
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Крылья Советов - Локомотив
4
1
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
9
9
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
21
16
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
0
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Крылья Советов» против «Локомотива», 1/2 Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»