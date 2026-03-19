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  • «Крылья Советов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

«Крылья Советов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

19 марта, 17:20
Крылья Советов
19.03.2026, четверг, 18:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Локомотив
40' И. Олейников 45' И. Ахметов
38' Н. Комличенко (П) 58' А. Сильянов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
19
Иван Олейников
ЛВ
15
Николай Рассказов
ПВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
10
Алексей Батраков
АП
19
Александр Руденко
ЛВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
6
Владимир Хубулов
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Артем Шуманский
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
17
Никита Салтыков
ЛВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
4-1-2-2-1
80
Кокарев
2
Печенин
47
Божин
23
Чернов
5
Ороз
22
Костанца
6
Бабкин
77
Ахметов
19
Олейников
15
Рассказов
9
Жоффри
3-2-2-2-1
22
Лантратов
85
Морозов
59
Погостнов
90
Годяев
45
Сильянов
2
Рамирес
25
Пруцев
99
Мялковский
10
Батраков
19
Руденко
27
Комличенко
15
Рассказов
3
Галдамес
3
Галдамес
15
Рассказов
6
Бабкин
7
Баньяц
7
Баньяц
6
Бабкин
77
Ахметов
6
Хубулов
6
Хубулов
77
Ахметов
2
Рамирес
3
Фассон
3
Фассон
2
Рамирес
90
Годяев
93
Карпукас
93
Карпукас
90
Годяев
99
Мялковский
7
Бакаев
7
Бакаев
99
Мялковский
25
Пруцев
10
Воробьев
10
Воробьев
25
Пруцев
19
Руденко
9
Сарвели
9
Сарвели
19
Руденко
Остались в запасе
Крылья Советов
Локомотив
39
Евгений Фролов
ВР
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
8
Артем Шуманский
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
16
Даниил Веселов
ВР
3
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
8
Артем Шуманский
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
3
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Крылья Советов - Локомотив
4
1
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
9
9
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
21
16
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
0

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Крылья Советов» против «Локомотива», 1/2 Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов»«Локомотив»

«Крылья Советов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Локомотив Крылья Советов
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