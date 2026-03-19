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Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Крылья Советов» против «Локомотива», 1/2 Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 18:30 по московскому времени.