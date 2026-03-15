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  • «Акрон» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Акрон» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 12:50
Акрон
15.03.2026, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
85' А. Дзюба
27' Г. Мелкадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
5
Клисман Цаке
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
11
Исмаэл
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
17
Эгаш Касинтура
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
37
Папа Амади Гадио
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
9
Брайан Мансилья
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
3-1-2-2-2
32
Тереховский
21
Фернандес
19
Бокоев
24
Неделчару
15
Лончар
35
Джаковац
80
Хосонов
71
Пестряков
91
Болдырев
7
Беншимоль
22
Дзюба
3-2-1-2-2
1
Ульянов
90
Н'Донг
5
Цаке
23
Абдулкадыров
82
Хлусевич
8
Богосавац
11
Исмаэл
17
Касинтура
19
Пряхин
77
Мелкадзе
20
Самородов
80
Хосонов
6
Кузьмин
6
Кузьмин
80
Хосонов
15
Лончар
10
Аревало
10
Аревало
15
Лончар
35
Джаковац
81
Базилевский
81
Базилевский
35
Джаковац
20
Самородов
42
Келиано
42
Келиано
20
Самородов
19
Пряхин
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
19
Пряхин
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Акрон
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
37
Папа Амади Гадио
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
9
Брайан Мансилья
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
37
Папа Амади Гадио
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
9
Брайан Мансилья
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Станислав Черчесов
Акрон
Под вопросом
Максим Болдырев
АП
Йомар Роча
ПЗ
Статистика матча Акрон - Ахмат
1
1
3
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
12
Офсайды
4
1
Количество передач
377
301
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
74
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Ахмата», 21-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Ахмат»

«Акрон» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Акрон
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