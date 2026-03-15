15.03.2026, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
3-1-2-2-2
32
Тереховский
21
Фернандес
19
Бокоев
24
Неделчару
15
Лончар
35
Джаковац
80
Хосонов
71
Пестряков
91
Болдырев
7
Беншимоль
22
Дзюба
3-2-1-2-2
1
Ульянов
90
Н'Донг
5
Цаке
23
Абдулкадыров
82
Хлусевич
8
Богосавац
11
Исмаэл
17
Касинтура
19
Пряхин
77
Мелкадзе
20
Самородов
80
Хосонов
6
Кузьмин
6
Кузьмин
80
Хосонов
15
Лончар
10
Аревало
10
Аревало
15
Лончар
35
Джаковац
81
Базилевский
81
Базилевский
35
Джаковац
20
Самородов
42
Келиано
42
Келиано
20
Самородов
19
Пряхин
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
19
Пряхин
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Акрон
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
37
Папа Амади Гадио
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
9
Брайан Мансилья
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
37
Папа Амади Гадио
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
9
Брайан Мансилья
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Акрон - Ахмат
1
1
3
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
12
Офсайды
4
1
Количество передач
377
301
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
74
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Ахмата», 21-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»