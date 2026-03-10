10.03.2026, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-2-2-2-1
23
Чакир
14
Бартакжи
23
Санчес
90
Синго
34
Торрейра
99
Лемина
8
Сара
77
Ланг
21
Йилмаз
14
Якобс
45
Осимхен
4-2-3-1
25
Мамардашвили
2
Гомес
93
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
22
Экитике
17
Вирц
8
Собослаи
10
Салах
21
Йилмаз
13
Эльмали
13
Эльмали
21
Йилмаз
8
Сара
93
Боэ
93
Боэ
8
Сара
77
Ланг
19
Акгюн
19
Акгюн
77
Ланг
34
Торрейра
20
Гюндоган
20
Гюндоган
34
Торрейра
99
Лемина
7
Салаи
7
Салаи
99
Лемина
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
10
Салах
30
Фримпонг
30
Фримпонг
10
Салах
17
Вирц
11
Гакпо
11
Гакпо
17
Вирц
Остались в запасе
Галатасарай
Ливерпуль
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Ясер Асприлья
АП
19
Лерой Сане
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
74
Kornel Misciur
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
5
Амара Налло
ЦЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
68
Киран Моррисон
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Ясер Асприлья
АП
19
Лерой Сане
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
74
Kornel Misciur
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
5
Амара Налло
ЦЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
68
Киран Моррисон
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Арне Слот
Галатасарай
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Галатасарай - Ливерпуль
1
4
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
18
Офсайды
8
2
Количество передач
356
428
Сейвы
7
3
Точность передач %
71
77
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.31
xGP (предотвращенные голы)
0.86
0.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Ливерпуля», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»