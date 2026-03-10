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  • «Галатасарай» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2026

«Галатасарай» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2026

10 марта, 19:35
Галатасарай
10.03.2026, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Ливерпуль
7' М. Лемина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Галатасарай
23
Угурчан Чакир
ВР
14
Абдулкерим Бартакжи
(К) ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
99
Марио Лемина
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
77
Ноа Ланг
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
17
Флориан Вирц
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
93
Саша Боэ
ПЗ
19
Юнус Акгюн
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
7
Роланд Салаи
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Ливерпуль
74
Kornel Misciur
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Амара Налло
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
68
Киран Моррисон
АП
11
Коди Гакпо
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
3-2-2-2-1
23
Чакир
14
Бартакжи
23
Санчес
90
Синго
34
Торрейра
99
Лемина
8
Сара
77
Ланг
21
Йилмаз
14
Якобс
45
Осимхен
4-2-3-1
25
Мамардашвили
2
Гомес
93
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
22
Экитике
17
Вирц
8
Собослаи
10
Салах
21
Йилмаз
13
Эльмали
13
Эльмали
21
Йилмаз
8
Сара
93
Боэ
93
Боэ
8
Сара
77
Ланг
19
Акгюн
19
Акгюн
77
Ланг
34
Торрейра
20
Гюндоган
20
Гюндоган
34
Торрейра
99
Лемина
7
Салаи
7
Салаи
99
Лемина
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
10
Салах
30
Фримпонг
30
Фримпонг
10
Салах
17
Вирц
11
Гакпо
11
Гакпо
17
Вирц
Остались в запасе
Галатасарай
Ливерпуль
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Ясер Асприлья
АП
19
Лерой Сане
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
74
Kornel Misciur
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
5
Амара Налло
ЦЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
68
Киран Моррисон
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Ясер Асприлья
АП
19
Лерой Сане
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
74
Kornel Misciur
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
5
Амара Налло
ЦЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
68
Киран Моррисон
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Арне Слот
Галатасарай
Точно не сыграют
Метехан Балтаджи
ЦЗ
Can Armando Güner
ЦФ
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
Renato Nhaga
ЦП
Арда Уньяй
ЦЗ
Под вопросом
Батухан Шен
ВР
Ливерпуль
Точно не сыграют
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Харви Дэвис
ВР
Ватару Эндо
ОП
Александер Исак
ЦФ
Джованни Леони
ЦЗ
Рис Уильямс
ЦЗ
Алиссон
ВР
Федерико Кьеза
ЛВ
Статистика матча Галатасарай - Ливерпуль
1
4
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
18
Офсайды
8
2
Количество передач
356
428
Сейвы
7
3
Точность передач %
71
77
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.31
xGP (предотвращенные голы)
0.86
0.86

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Ливерпуля», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Ливерпуль»

«Галатасарай» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ливерпуль Галатасарай
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