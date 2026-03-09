Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

«Спартак» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

Вчера, 17:36
Спартак
09.03.2026, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
4 : 3
Завершен
Акрон
23' П. Солари 41' К. Ву 45+2' К. Мартинс 88' Маркиньос
18' М. Болдырев 57' Беншимоль (П) 62' М. Болдырев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
11
Беншимоль
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
32
Руслан Пичиенко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
40
Иван Сорокин
АП
10
Маркиньос
ЛВ
77
Тео Бонгонда
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
8
Константин Марадишвили
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
10
Кевин Аревало
ЛВ
7
Эдгар Севикян
ПВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
3-2-1-3-1
98
Максименко
3
Ву
4
Джику
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
83
Фернандеш
27
Дмитриев
5
Барко
7
Солари
9
Угальде
4-1-2-1-2
88
Гудиев
2
Роча
24
Неделчару
19
Бокоев
21
Фернандес
15
Лончар
80
Хосонов
35
Джаковац
91
Болдырев
22
Дзюба
11
Беншимоль
83
Фернандеш
47
Зобнин
47
Зобнин
83
Фернандеш
97
Денисов
17
Саусь
17
Саусь
97
Денисов
35
Мартинс
10
Маркиньос
10
Маркиньос
35
Мартинс
7
Солари
24
Массалыга
24
Массалыга
7
Солари
9
Угальде
11
Гарсия
11
Гарсия
9
Угальде
2
Роча
8
Марадишвили
8
Марадишвили
2
Роча
91
Болдырев
71
Пестряков
71
Пестряков
91
Болдырев
11
Беншимоль
7
Севикян
7
Севикян
11
Беншимоль
Остались в запасе
Спартак
Акрон
56
Александр Довбня
ВР
32
Руслан Пичиенко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
40
Иван Сорокин
АП
77
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
6
Максим Кузьмин
АП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
32
Руслан Пичиенко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
40
Иван Сорокин
АП
77
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
6
Максим Кузьмин
АП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Заур Тедеев
Спартак
Точно не сыграют
Срджан Бабич
ЦЗ
Руслан Литвинов
ЦЗ
Акрон
Точно не сыграют
Родригу Эсковаль
ЦЗ
Статистика матча Спартак - Акрон
2
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
0
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
13
16
Офсайды
4
2
Количество передач
457
234
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
62
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Акрона», 20-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Акрон»

«Спартак» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак
