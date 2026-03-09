09.03.2026, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
4 : 3
Завершен
Составы команд
Спартак
3-2-1-3-1
98
Максименко
3
Ву
4
Джику
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
83
Фернандеш
27
Дмитриев
5
Барко
7
Солари
9
Угальде
4-1-2-1-2
88
Гудиев
2
Роча
24
Неделчару
19
Бокоев
21
Фернандес
15
Лончар
80
Хосонов
35
Джаковац
91
Болдырев
22
Дзюба
11
Беншимоль
Остались в запасе
Спартак
Акрон
56
Александр Довбня
ВР
32
Руслан Пичиенко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
40
Иван Сорокин
АП
77
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
6
Максим Кузьмин
АП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Спартак
Точно не сыграют
Акрон
Точно не сыграют
Статистика матча Спартак - Акрон
2
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
0
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
13
16
Офсайды
4
2
Количество передач
457
234
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
62
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Акрона», 20-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»