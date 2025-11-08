08.11.2025, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
3-4-3
35
Дегтев
5
Аберден
44
Стойич
3
Солдатенков
25
Аттиат-Алла
20
Васильев
6
Сааведра
28
Магаль
45
Камано
8
Игнатов
29
Ежов
3-2-1-3-1
1
Ятимов
3
Сако
22
Семенчук
87
Лангович
40
Вахания
4
Мелехин
8
Миронов
9
Мохеби
10
Щетинин
18
Кучаев
69
Голенков
29
Ежов
45
Камано
20
Васильев
25
Аттиат-Алла
3
Солдатенков
10
Щетинин
87
Лангович
9
Мохеби
69
Голенков
Остались в запасе
Сочи
Ростов
88
Иван Ломаев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
34
Александр Осипов
ОП
18
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
5
Данила Прохин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
62
Иван Комаров
ПВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Сочи - Ростов
1
1
Всего ударов по воротам
1
6
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
5
11
Офсайды
3
1
Количество передач
152
154
Сейвы
2
0
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
1
2
Удары из-за пределов штрафной
0
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Ростова», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»