«Сочи» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

8 ноября, 17:59
Сочи
08.11.2025, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
40' К. Щетинин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
20
Дмитрий Васильев
ОП
6
Игнасио Сааведра
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
45
Франсуа Камано
ЛВ
29
Роман Ежов
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Сочи
88
Иван Ломаев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
34
Александр Осипов
ОП
19
Александр Коваленко
ЦП
7
Антон Зиньковский
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
18
Артём Корнеев
ЦФ
9
Захар Федоров
ЦФ
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
5
Данила Прохин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
58
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
62
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
3-4-3
35
Дегтев
5
Аберден
44
Стойич
3
Солдатенков
25
Аттиат-Алла
20
Васильев
6
Сааведра
28
Магаль
45
Камано
8
Игнатов
29
Ежов
3-2-1-3-1
1
Ятимов
3
Сако
22
Семенчук
87
Лангович
40
Вахания
4
Мелехин
8
Миронов
9
Мохеби
10
Щетинин
18
Кучаев
69
Голенков
29
Ежов
17
Макарчук
17
Макарчук
29
Ежов
45
Камано
19
Коваленко
19
Коваленко
45
Камано
20
Васильев
7
Зиньковский
7
Зиньковский
20
Васильев
25
Аттиат-Алла
59
Барт
59
Барт
25
Аттиат-Алла
3
Солдатенков
9
Федоров
9
Федоров
3
Солдатенков
10
Щетинин
58
Шанталий
58
Шанталий
10
Щетинин
87
Лангович
57
Жбанов
57
Жбанов
87
Лангович
9
Мохеби
91
Шамонин
91
Шамонин
9
Мохеби
69
Голенков
99
Сулейманов
99
Сулейманов
69
Голенков
Статистика матча Сочи - Ростов
1
1
Всего ударов по воротам
1
6
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
5
11
Офсайды
3
1
Количество передач
152
154
Сейвы
2
0
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
1
2
Удары из-за пределов штрафной
0
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Ростова», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи»«Ростов»

«Сочи» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Аршавин отреагировал на решение не назначать его главой «Зенита»
18:26
3
3 клуба Серии А хотят купить зенитовца Вендела
18:07
Команда РПЛ получила «единицу» от Бубнова за 15-й тур
17:40
5
Товарищеский матч. «Сочи» разгромил южноамериканскую сборную (5:1), Зиньковский забил
17:18
9
Слишкович ответил на троллинг Соболева: «Не откажусь посмотреть матчи «Зенита» рядом с Александром по телевизору»
17:12
2
Еще один российский тренер вызвался возглавить «Спартак»
16:46
9
Ловчев – о «Динамо»: «Глебов, Осипенко – какое это нахрен укрепление?»
16:30
4
Фото«Зенит» объявил о возвращении игрока после тяжелой травмы
16:21
5
Аршавин сказал, почему хочет уменьшить выплаты по алиментам
15:57
3
ЦСКА посоветовали арендовать Соболева у «Зенита»
15:41
10
Все новости
Все новости
Лещук прокомментировал скандал вокруг Нгамале
18:43
«Врагу не пожелаешь»: зенитовец Караваев – о своей травме
18:36
78-летний Семин ответил, как отреагирует на предложение от «Спартака» или «Динамо»
17:58
Хиддинк объяснил уникальность Акинфеева
16:58
2
Еще один российский тренер вызвался возглавить «Спартак»
16:46
9
Ловчев – о «Динамо»: «Глебов, Осипенко – какое это нахрен укрепление?»
16:30
4
Гусев назвал тренера для «Спартака», за работой которого ему было бы интересно наблюдать
16:27
2
Фото«Зенит» объявил о возвращении игрока после тяжелой травмы
16:21
5
Мостовой – о работе тренером: «Никому не нужен пока»
16:09
5
Аршавин сказал, почему хочет уменьшить выплаты по алиментам
15:57
3
ЦСКА посоветовали арендовать Соболева у «Зенита»
15:41
10
Карпин дал обещание болельщикам «Динамо»
15:33
1
Бубнов составил сборную легионеров РПЛ для матча с Россией
15:26
2
Милонов: «Если бы Месси играл в «Зените», он бы может мне нравился, а он за бомжей мяч пинает»
15:10
3
В «Зените» объяснили нацеленность на покупки игроков из Бразилии
14:59
8
Стало известно решение Юрича по приглашению от «Спартака»
14:39
9
Акинфеев оценил шансы на возвращение Чалова в ЦСКА
14:31
4
Аршавин – об отдыхе: «Я бы просто повалялся где-нибудь в гостишке, желательно с девушкой»
14:22
3
Игрок «Динамо» сказал, будет ли команда сливать Карпина
14:06
6
В «Зените» рассказали о влиянии Fan ID: «Теперь фанатам кажется, что они идут в полицейский участок»
14:02
4
Бубнов назвал лучшего игрока чемпионата России
13:25
8
Черданцев – о результатах ЦСКА: «Делить первое место – это сверх ожиданий»
13:05
2
Карпин назвал клуб, за который болел в детстве
12:48
2
Аршавин: «В России мне еще почему-то нужно доказывать, что я легенда»
12:10
26
Аршавин: «Зенит» никому в Европе не интересен»
11:20
19
Тренер с опытом АПЛ может возглавить «Спартак»
11:01
9
Гурцкая – о Карпине в «Динамо»: «Он не даст результат»
10:41
«Спартак» заинтересован в вингере «Динамо»
10:26
11
Все новости
