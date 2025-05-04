Составы команд
Факел
Факел
4-3-3
88
Гудиев
13
Калинин
20
Юрганов
47
Божин
23
Якимов
11
Браими
16
Мертенс
10
Альшин
98
Ильин
79
Каштанов
77
Ивлев
4-1-1-2-2
1
Помазун
47
Зобнин
68
Литвинов
4
Дуарте
2
Рябчук
18
Умяров
35
Мартинс
10
Бонгонда
10
Маркиньос
9
Угальде
11
Гарсия
10
Альшин
72
Сенхаджи
72
Сенхаджи
10
Альшин
16
Мертенс
9
Ломовицкий
9
Ломовицкий
16
Мертенс
79
Каштанов
19
Пуси
19
Пуси
79
Каштанов
47
Зобнин
23
Чернов
23
Чернов
47
Зобнин
10
Бонгонда
14
Абена
14
Абена
10
Бонгонда
4
Дуарте
82
Хлусевич
82
Хлусевич
4
Дуарте
35
Мартинс
8
Игнатов
8
Игнатов
35
Мартинс
9
Угальде
7
Солари
7
Солари
9
Угальде
Остались в запасе
Факел
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
56
Александр Довбня
ВР
32
Руслан Пичиенко
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
32
Руслан Пичиенко
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Факел - Спартак
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
22
11
Офсайды
3
1
Количество передач
300
402
Сейвы
3
3
Точность передач %
72
79
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Спартака», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»