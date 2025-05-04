Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Факел» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

«Факел» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

4 мая 2025, 12:50
Факел
04.05.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Спартак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ПЗ
77
Андрей Ивлев
АП
16
Дилан Мертенс
АП
11
Мохамед Браими
ЛВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ЦП
10
Маркиньос
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Факел
31
Александр Беленов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
9
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
32
Руслан Пичиенко
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
4-3-3
88
Гудиев
13
Калинин
20
Юрганов
47
Божин
23
Якимов
11
Браими
16
Мертенс
10
Альшин
98
Ильин
79
Каштанов
77
Ивлев
4-1-1-2-2
1
Помазун
47
Зобнин
68
Литвинов
4
Дуарте
2
Рябчук
18
Умяров
35
Мартинс
10
Бонгонда
10
Маркиньос
9
Угальде
11
Гарсия
10
Альшин
72
Сенхаджи
72
Сенхаджи
10
Альшин
16
Мертенс
9
Ломовицкий
9
Ломовицкий
16
Мертенс
79
Каштанов
19
Пуси
19
Пуси
79
Каштанов
47
Зобнин
23
Чернов
23
Чернов
47
Зобнин
10
Бонгонда
14
Абена
14
Абена
10
Бонгонда
4
Дуарте
82
Хлусевич
82
Хлусевич
4
Дуарте
35
Мартинс
8
Игнатов
8
Игнатов
35
Мартинс
9
Угальде
7
Солари
7
Солари
9
Угальде
Остались в запасе
Факел
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
56
Александр Довбня
ВР
32
Руслан Пичиенко
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
32
Руслан Пичиенко
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Факел - Спартак
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
22
11
Офсайды
3
1
Количество передач
300
402
Сейвы
3
3
Точность передач %
72
79
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Спартака», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Спартак»

«Факел» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Факел
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
24
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
3
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
Все новости
Все новости
Аугусто рассказал о влиянии Текке на свой трансфер в «Зенит»
18:11
В «Расинге» подтвердили запрос ЦСКА по Мартирене
17:47
Назван лучший игрок 2-го тура РПЛ
16:28
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
3
Спартаковец Саусь рассказал о своем лечении
15:59
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
Баринов: «Надеюсь, болельщики «Локо» начинают понимать, почему я ушел»
15:41
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
ФотоСимволическая сборная 2-го тура РПЛ по версии Радимова
14:40
3
Баринова объявили персоной нон грата в «Локо»
14:29
3
Еще одна спартаковская группировка наложила вето на трансфер Даку
14:19
29
Литвинов рассказал, на что готов пойти в случае чемпионства «Спартака»
14:07
Салах может сыграть против «Зенита» осенью
14:06
3
Мостовой – о тренере ЦСКА: «Нефутбольный человек, я всегда смотрю «Википедию»
13:46
8
Новая информация о ситуации с контрактом Глушенкова
13:37
7
Баринов – о возвращении в «Локомотив»: «Есть такие мысли»
13:28
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Ирана
13:19
1
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
13:00
Гурцкая: «Зенит» пытается продать Энрике, но его не берут»
12:42
8
ВидеоФанаты ЦСКА оскорбляли сотрудника клуба во время матча с «Локомотивом»
11:29
5
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ
11:13
8
Хавбек «Краснодара»: «Ни «Зенит», ни «Спартак» нам не конкуренты»
10:29
22
Баринов сказал, надо ли Батракову переходить в «Галатасарай»
10:17
2
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
10:04
4
Подшибякина – о будущем Батракова: «Для него мечта – попробовать себя где‑то еще»
09:55
8
Семшов – о Даку в «Спартаке»: «Обязан выдавать то, что видим в исполнении Кордобы»
09:46
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+