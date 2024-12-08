08.12.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
3-2-3-2
88
Гудиев
13
Калинин
20
Юрганов
72
Сенхаджи
33
Квеквескири
23
Якимов
11
Браими
16
Мертенс
10
Альшин
79
Каштанов
20
Марков
3-2-1-3-1
49
Тороп
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
12
Келлвен
3
Круговой
15
Пьянич
11
Файзуллаев
10
Обляков
31
Кисляк
11
Мусаев
33
Квеквескири
47
Божин
47
Божин
33
Квеквескири
10
Альшин
88
Щетинин
88
Щетинин
10
Альшин
16
Мертенс
7
Моцпан
7
Моцпан
16
Мертенс
11
Браими
77
Ивлев
77
Ивлев
11
Браими
23
Якимов
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
23
Якимов
10
Обляков
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Обляков
11
Файзуллаев
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
Остались в запасе
Факел
ЦСКА
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Макс Дзиов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
22
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Макс Дзиов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
22
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Факел - ЦСКА
3
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
11
Офсайды
0
3
Количество передач
339
525
Сейвы
6
2
Точность передач %
67
79
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против ЦСКА, 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»