Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сборная Украины по футболу - Таблица

Лига наций
Сайт:
http://uaf.ua/
Тренер:
Андреа Мальдера
Состав Статистика Новости Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A1
1
Франция
2
Италия
3
Бельгия
4
Турция
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
7
2
5
10
4
2
1
1
8
5
3
7
4
2
0
2
6
5
1
6
4
0
0
4
2
11
-9
0
Группа A2
1
Нидерланды
2
Греция
3
Германия
4
Сербия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
7
5
2
8
4
2
2
0
5
3
2
8
4
1
2
1
3
2
1
5
4
0
0
4
3
8
-5
0
Группа A3
1
Испания
2
Англия
3
Хорватия
4
Чехия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
12
5
7
12
4
3
0
1
14
3
11
9
4
1
0
3
4
14
-10
3
4
0
0
4
2
10
-8
0
Группа A4
1
Португалия
2
Дания
3
Уэльс
4
Норвегия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
9
4
5
12
4
2
0
2
7
7
0
6
4
1
0
3
2
5
-3
3
4
1
0
3
6
8
-2
3
Группа B1
1
Швейцария
2
Словения
3
Шотландия
4
Северная Македония
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
11
1
10
12
4
2
1
1
5
3
2
7
4
1
1
2
3
5
-2
4
4
0
0
4
0
10
-10
0
Группа B2
1
Северная Ирландия
2
Венгрия
3
Украина
4
Грузия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
4
0
4
8
4
2
1
1
3
2
1
7
4
1
1
2
2
5
-3
4
4
0
2
2
0
2
-2
2
Группа B3
1
Австрия
2
Косово
3
Ирландия
4
Израиль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
9
5
4
8
4
1
2
1
3
4
-1
5
4
1
2
1
6
4
2
5
4
0
2
2
2
7
-5
2
Группа B4
1
Швеция
2
Босния и Герцеговина
3
Польша
4
Румыния
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
7
3
4
10
4
2
2
0
6
3
3
8
4
1
1
2
7
4
3
4
4
0
0
4
3
13
-10
0
Группа C1
1
Албания
2
Беларусь
3
Финляндия
4
Сан-Марино
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
8
3
5
9
4
2
1
1
5
2
3
7
4
2
1
1
9
2
7
7
4
0
0
4
1
16
-15
0
Группа C2
1
Черногория
2
Кипр
3
Армения
4
Латвия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
7
4
3
10
4
2
1
1
5
3
2
7
4
1
1
2
4
5
-1
4
4
0
1
3
2
6
-4
1
Группа C3
1
Словакия
2
Молдова
3
Фарерские острова
4
Казахстан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
9
2
7
10
4
1
1
2
3
8
-5
4
4
0
4
0
5
5
0
4
4
0
2
2
5
7
-2
2
Группа C4
1
Исландия
2
Эстония
3
Болгария
4
Люксембург
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
7
1
6
8
4
1
3
0
2
1
1
6
4
1
1
2
3
5
-2
4
4
1
0
3
2
7
-5
3
Группа D1
1
Мальта
2
Гибралтар
3
Андорра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
2
0
2
0
1
1
0
2
3
0
1
2
1
3
-2
1
Группа D2
1
Азербайджан
2
Литва
3
Лихтенштейн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
3
2
1
4
2
0
1
1
0
2
-2
1
Команда
1
Франция
2
Бельгия
3
Италия
4
Турция
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
5
2
3
4
2
1
0
1
3
1
2
3
2
1
0
1
3
3
0
3
2
0
0
2
1
5
-4
0
Группа 1
1
Нидерланды
2
Германия
3
Греция
4
Сербия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
0
1
2
1
1
3
2
0
2
0
2
2
0
2
2
0
0
2
2
4
-2
0
Группа 2
1
Испания
2
Англия
3
Чехия
4
Хорватия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
7
2
5
6
2
1
0
1
5
3
2
3
2
0
0
2
1
4
-3
0
2
0
0
2
1
9
-8
0
Группа 3
1
Португалия
2
Уэльс
3
Дания
4
Норвегия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
3
1
2
6
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
4
4
0
3
2
1
0
1
4
4
0
3
Группа 4
1
Швейцария
2
Словения
3
Шотландия
4
Северная Македония
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
5
1
4
6
2
1
1
0
2
0
2
4
2
0
0
2
1
5
-4
0
2
0
0
2
0
5
-5
0
Группа 5
1
Венгрия
2
Северная Ирландия
3
Грузия
4
Украина
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
1
1
0
3
2
0
2
0
0
0
0
2
2
0
1
1
0
1
-1
1
2
0
0
2
1
5
-4
0
Группа 6
1
Австрия
2
Косово
3
Ирландия
4
Израиль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
6
2
4
6
2
1
1
0
2
1
1
4
2
0
2
0
3
3
0
2
2
0
1
1
0
3
-3
1
Группа 7
1
Швеция
2
Польша
3
Босния и Герцеговина
4
Румыния
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
5
2
3
6
2
1
1
0
6
0
6
4
2
1
1
0
2
1
1
4
2
0
0
2
2
5
-3
0
Группа 8
1
Беларусь
2
Албания
3
Финляндия
4
Сан-Марино
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
5
0
5
6
2
2
0
0
4
1
3
6
2
1
1
0
2
1
1
4
2
0
0
2
0
10
-10
0
Группа 9
1
Кипр
2
Черногория
3
Армения
4
Латвия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
1
3
6
2
1
1
0
2
1
1
4
2
1
0
1
4
3
1
3
2
0
1
1
1
2
-1
1
Группа 10
1
Словакия
2
Фарерские острова
3
Молдова
4
Казахстан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
1
3
6
2
0
2
0
2
2
0
2
2
0
1
1
1
5
-4
1
2
0
1
1
3
4
-1
1
Группа 11
1
Исландия
2
Эстония
3
Болгария
4
Люксембург
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
1
3
4
2
1
1
0
1
0
1
4
2
0
1
1
1
2
-1
1
2
0
0
2
0
5
-5
0
Группа 12
1
Мальта
2
Гибралтар
3
Андорра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
2
1
1
4
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
2
-1
0
Группа 13
1
Азербайджан
2
Литва
3
Лихтенштейн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
1
0
1
4
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
2
-2
0
Команда
1
Франция
2
Италия
3
Бельгия
4
Турция
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
2
0
2
6
2
1
1
0
5
2
3
4
2
1
0
1
3
4
-1
3
2
0
0
2
1
6
-5
0
Группа 1
1
Греция
2
Нидерланды
3
Германия
4
Сербия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
3
1
2
6
2
1
1
0
4
3
1
4
2
0
2
0
1
1
0
2
2
0
0
2
1
4
-3
0
Группа 2
1
Англия
2
Испания
3
Хорватия
4
Чехия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
9
0
9
6
2
2
0
0
5
3
2
6
2
1
0
1
3
5
-2
3
2
0
0
2
1
6
-5
0
Группа 3
1
Португалия
2
Дания
3
Уэльс
4
Норвегия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
6
3
3
6
2
1
0
1
3
3
0
3
2
0
0
2
0
3
-3
0
2
0
0
2
2
4
-2
0
Группа 4
1
Швейцария
2
Шотландия
3
Словения
4
Северная Македония
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
6
0
6
6
2
1
1
0
2
0
2
4
2
1
0
1
3
3
0
3
2
0
0
2
0
5
-5
0
Группа 5
1
Северная Ирландия
2
Венгрия
3
Украина
4
Грузия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
0
4
6
2
1
1
0
2
1
1
4
2
1
1
0
1
0
1
4
2
0
1
1
0
1
-1
1
Группа 6
1
Ирландия
2
Австрия
3
Израиль
4
Косово
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
3
1
2
3
2
0
2
0
3
3
0
2
2
0
1
1
2
4
-2
1
2
0
1
1
1
3
-2
1
Группа 7
1
Босния и Герцеговина
2
Швеция
3
Польша
4
Румыния
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
1
0
2
1
1
4
2
0
0
2
1
4
-3
0
2
0
0
2
1
8
-7
0
Группа 8
1
Албания
2
Финляндия
3
Беларусь
4
Сан-Марино
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
4
2
2
3
2
1
0
1
7
1
6
3
2
0
1
1
0
2
-2
1
2
0
0
2
1
6
-5
0
Группа 9
1
Черногория
2
Кипр
3
Армения
4
Латвия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
5
3
2
6
2
0
1
1
1
2
-1
1
2
0
1
1
0
2
-2
1
2
0
0
2
1
4
-3
0
Группа 10
1
Словакия
2
Молдова
3
Фарерские острова
4
Казахстан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
5
1
4
4
2
1
0
1
2
3
-1
3
2
0
2
0
3
3
0
2
2
0
1
1
2
3
-1
1
Группа 11
1
Исландия
2
Люксембург
3
Болгария
4
Эстония
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
3
0
3
4
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
2
0
2
0
1
1
0
2
Группа 12
1
Мальта
2
Гибралтар
3
Андорра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
1
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
1
1
0
1
-1
1
Группа 13
1
Литва
2
Азербайджан
3
Лихтенштейн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
2
1
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
1
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
3
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
9
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
3
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
3
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
16
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
7
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+