- 28 февраля
- 15:55 Сборная Украины объявила имя нового тренера 1
- 24 февраля
- 23:04 Сборная Германии хочет сыграть с Украиной в своем 1000-м матче в истории 7
- 17 февраля
- 13:59 Оффтоп Украину наказали за оскорбления Путина на футзальном Евро-2022
- 18 января
- 17:45 Орлов: «Школа украинского футбола лучше московской. За российского игрока не заплатят, как за Мудрика. Это исключено» 15
- 16 января
- 21:48 Хиддинк считает, что российские футболисты сильнее украинских: «Российских не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире» 10
- 19:27 Каррера: «Украинские футболисты не сильнее российских» 4
- 13:41 Игнатьев: «Украинские футболисты квалифицированнее российских» 6
- 14 января
- 08:58 Сборная Армении определилась с новым главным тренером
- 12 января
- 18:42 Петраков покинул пост главного тренера сборной Украины 1
- 25 октября 2022
- 09:44 Украина требует исключения России из УЕФА и ФИФА из-за интеграции новых территорий в РФС
- 6 октября 2022
- 11:57 Дюков отреагировал на присоединение Украины к заявке на проведение ЧМ-2030
- 09:40 «Если мы говорим, что спорт вне политики, то не должны осуждать Украину, которая подает заявку». Депутат Журова – о ЧМ-2030
- 5 октября 2022
- 15:36 Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030: «Мы получили безоговорочную поддержку от УЕФА»
- 4 октября 2022
- 20:40 Испанские власти поддержали совместную заявку с Украиной на проведение ЧМ-2030
- 12:39 Колосков: «Желание Украины провести ЧМ-2030 вполне адекватно»
- 07:34 Украина подаст совместную заявку на проведение ЧМ-2030. Зеленский одобрил (The Times)
- 27 сентября 2022
- 23:42 Лига наций. Украина не смогла обыграть Шотландию и осталась в Лиге В
- 24 сентября 2022
- 17:53 Лига наций. Украина победила на выезде Армению (5:0)
- 21 сентября 2022
- 23:41 Лига наций. Шотландия разгромила Украину
- 20 сентября 2022
- 19:36 УЕФА разведет сборные Украины и Белоруссии при жеребьевке Евро-2024
- 19 сентября 2022
- 15:41 РФС пожаловался в УЕФА на главного тренера сборной Украины. Он призывал отстранять россиян от международных турниров
- 20 июня 2022
- 17:35 Сборная Узбекистана отказалась проводить товарищеские матчи с Россией и Украиной 14
- 18 июня 2022
- 00:40 Вратарь Украины Бущан пожаловался на неназначенные пенальти в стыковом матче за ЧМ-2022 против Уэльса
- 14 июня 2022
- 23:38 Лига наций. Украина сыграла вничью с Ирландией и осталась лидером группы
- 12 июня 2022
- 14:07 Фото Пятов установил рекорд сборной Украины по сухим матчам в своей прощальной игре 1