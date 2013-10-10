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Украина
Новости
Новости сборной Украины по футболу
Лига наций
Сайт:
http://uaf.ua/
Тренер:
Андреа Мальдера
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Кавазашвили: «Боюсь, Украина обыграла бы Россию в футбол»
10 октября
13
Воронин: «Больно смотреть, во что превратилась сборная Украины»
10 октября
4
Колосков: «До матча России и Украины я не доживу»
8 октября
7
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
В МИД Венгрии осудили Украину из-за футболиста «Ливерпуля»
7 октября
1
Сборная России обошла Украину в рейтинге ФИФА
7 октября
10
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Украина – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
«Селюки, вылезшие в Европу и которым насрать на сборную»: Милевский – после провала Украины
4 октября
6
Украина – Венгрия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
2 октября
9
Украина – Северная Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Украина – Северная Ирландия: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
1 октября
Хвича извинился за ничью Грузии с Украиной
29 сентября
2
Лига наций. Поражение Армении, ничья Грузии с Украиной и другие результаты
28 сентября
Трансляция
Грузия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2026
28 сентября
Вскрылась неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
28 сентября
3
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
27 сентября
25
Грузия – Украина: кто победит в матче 2 тура Лиги наций 2026/2027
27 сентября
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
27 сентября
1
Тренер Украины: «Мои футболисты живут очень непростой жизнью»
27 сентября
1
Шевченко раскрыл свое желание на 50-летний юбилей
26 сентября
3
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
26 сентября
5
Венгрия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2026
25 сентября
Венгрия – Украина: кто победит в матче 1 тура Лиги наций 2026/2027
24 сентября
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
4 сентября
13
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
17 августа
4
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
13 августа
12
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
1
2
3
4
5
Главные новости
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Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
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Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
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Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
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3
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
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Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
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Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
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