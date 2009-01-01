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Результаты сборной Украины по футболу
Лига наций
Сайт:
http://uaf.ua/
Тренер:
Андреа Мальдера
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Товарищеские матчи. Сборные. 2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные. 2025
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Сборные. Международный турнир. Кипр. Финал 2009
Сборные. Международный турнир. Кипр. 2009
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Товарищеские матчи. Сборные 2008
Товарищеские матчи. Сборные 2007
Отборочные матчи к ЧЕ. 2008
Чемпионат мира. 2006
Чемпионат мира. 2006
26.03 | 22:45
Украина
1 : 3
Швеция
16.11 | 20:00
Украина
2 : 0
Исландия
13.11 | 22:45
Франция
4 : 0
Украина
13.10 | 21:45
Украина
2 : 1
Азербайджан
10.10 | 21:45
Исландия
3 : 5
Украина
09.09 | 19:00
Азербайджан
1 : 1
Украина
05.09 | 21:45
Украина
0 : 2
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