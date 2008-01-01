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    Состав сборной Украины по футболу

    Сайт http://www.ffu.org.ua/
    Стадион НСК «Олимпийский»
    Тренер Руслан Ротань
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    23 Лунин Андрей Реал Реал Украина Вра 24 3 0 0 0 0
    12 Пятов Андрей Шахтер Шахтер Украина Вра 38 1 0 0 0 0
    23 Трубин Анатолий Шахтер Шахтер Украина Вра 21 1 0 0 0 0
    24 Ризнык Дмитрий Ворскла Ворскла Украина Вра 24 1 0 0 0 0
    22 Матвиенко Николай Шахтер Шахтер Украина Защ 26 5 0 0 1 0
    16 Миколенко Виталий Эвертон Эвертон Украина Защ 23 5 1 0 1 0
    21 Караваев Александр Динамо Динамо Украина Защ 30 4 1 1 0 0
    13 Забарный Илья Динамо Динамо Украина Защ 20 4 0 0 2 0
    Качараба Тарас Славия Славия Украина Защ 28 2 0 0 0 0
    17 Зинченко Александр Арсенал Арсенал Украина Защ 26 2 0 0 2 0
    20 Бондарь Валерий Шахтер Шахтер Украина Защ 24 2 0 0 1 0
    24 Тымчик Александр Динамо Динамо Украина Защ 26 2 1 1 0 0
    25 Попов Денис Динамо Динамо Украина Защ 24 2 0 0 0 0
    4 Кривцов Сергей Шахтер Шахтер Украина Защ 31 1 0 0 1 0
    16 Михайличенко Богдан Шахтер Шахтер Украина Защ 25 1 0 0 0 0
    6 Сирота Александр Динамо Динамо Украина Защ 22 1 0 0 0 0
    5 Сидорчук Сергей Динамо Динамо Украина Пол 31 5 0 0 2 0
    Игнатенко Данил Бордо Бордо Украина Пол 25 5 1 0 1 0
    Пихаленок Александр Днепр-1 Днепр-1 Украина Пол 25 5 0 0 0 0
    8 Малиновский Руслан Марсель Марсель Украина Пол 29 4 1 0 1 0
    10 Шапаренко Николай Динамо Динамо Украина Пол 24 3 0 0 0 0
    6 Степаненко Тарас Шахтер Шахтер Украина Пол 33 2 0 0 1 0
    Мудрик Михаил Челси Челси Украина Нап 22 6 0 0 1 0
    26 Довбик Артем Днепр-1 Днепр-1 Украина Нап 25 6 3 1 0 0
    15 Цыганков Виктор Жирона Жирона Украина Нап 25 5 1 0 0 0
    20 Зубков Александр Шахтер Шахтер Украина Нап 26 5 1 2 0 0
    7 Ярмоленко Андрей Аль-Айн Аль-Айн Украина Нап 33 4 0 1 2 0
    9 Яремчук Роман Брюгге Брюгге Украина Нап 27 4 0 0 0 0
    Сикан Даниил Шахтер Шахтер Украина Нап 21 2 0 0 0 0
    Всего игроков: 29, из них вратарей: 4, защитников: 12, полузащитников: 6, нападающих: 7
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