Статистика по турнирам:
Всего игроков: 29, из них вратарей: 4, защитников: 12, полузащитников: 6, нападающих: 7
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|23
|Лунин Андрей
|Реал
|Вра
|24
|3
|0
|0
|0
|0
|12
|Пятов Андрей
|Шахтер
|Вра
|38
|1
|0
|0
|0
|0
|23
|Трубин Анатолий
|Шахтер
|Вра
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|24
|Ризнык Дмитрий
|Ворскла
|Вра
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|22
|Матвиенко Николай
|Шахтер
|Защ
|26
|5
|0
|0
|1
|0
|16
|Миколенко Виталий
|Эвертон
|Защ
|23
|5
|1
|0
|1
|0
|21
|Караваев Александр
|Динамо
|Защ
|30
|4
|1
|1
|0
|0
|13
|Забарный Илья
|Динамо
|Защ
|20
|4
|0
|0
|2
|0
|Качараба Тарас
|Славия
|Защ
|28
|2
|0
|0
|0
|0
|17
|Зинченко Александр
|Арсенал
|Защ
|26
|2
|0
|0
|2
|0
|20
|Бондарь Валерий
|Шахтер
|Защ
|24
|2
|0
|0
|1
|0
|24
|Тымчик Александр
|Динамо
|Защ
|26
|2
|1
|1
|0
|0
|25
|Попов Денис
|Динамо
|Защ
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|Кривцов Сергей
|Шахтер
|Защ
|31
|1
|0
|0
|1
|0
|16
|Михайличенко Богдан
|Шахтер
|Защ
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|6
|Сирота Александр
|Динамо
|Защ
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|Сидорчук Сергей
|Динамо
|Пол
|31
|5
|0
|0
|2
|0
|Игнатенко Данил
|Бордо
|Пол
|25
|5
|1
|0
|1
|0
|Пихаленок Александр
|Днепр-1
|Пол
|25
|5
|0
|0
|0
|0
|8
|Малиновский Руслан
|Марсель
|Пол
|29
|4
|1
|0
|1
|0
|10
|Шапаренко Николай
|Динамо
|Пол
|24
|3
|0
|0
|0
|0
|6
|Степаненко Тарас
|Шахтер
|Пол
|33
|2
|0
|0
|1
|0
|Мудрик Михаил
|Челси
|Нап
|22
|6
|0
|0
|1
|0
|26
|Довбик Артем
|Днепр-1
|Нап
|25
|6
|3
|1
|0
|0
|15
|Цыганков Виктор
|Жирона
|Нап
|25
|5
|1
|0
|0
|0
|20
|Зубков Александр
|Шахтер
|Нап
|26
|5
|1
|2
|0
|0
|7
|Ярмоленко Андрей
|Аль-Айн
|Нап
|33
|4
|0
|1
|2
|0
|9
|Яремчук Роман
|Брюгге
|Нап
|27
|4
|0
|0
|0
|0
|Сикан Даниил
|Шахтер
|Нап
|21
|2
|0
|0
|0
|0