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Италия. Серия B
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Тернана
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Тернана - результаты матчей
Терни
Италия. Серия B
Сайт:
http://www.ternanacalcio.com/index.php
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Италия. Кубок. 2015/2016
Италия. Кубок. 2014/2015
Италия. Кубок. 2012/2013
Италия. Кубок. 2009/2010
23.05 | 21:30
Тернана
0 : 3
Бари
16.05 | 21:30
Бари
1 : 1
Тернана
10.05 | 21:30
Феральписало
0 : 1
Тернана
05.05 | 16:00
Тернана
1 : 0
Катанцаро
01.05 | 16:00
Зюйдтироль
4 : 3
Тернана
27.04 | 15:00
Тернана
0 : 1
Асколи
20.04 | 15:00
Брешиа
0 : 0
Тернана
13.04 | 15:00
Кремонезе
1 : 2
Тернана
06.04 | 15:00
Тернана
0 : 0
Модена
01.04 | 21:30
Сампдория
4 : 1
Тернана
16.03 | 16:00
Тернана
1 : 0
Козенца
09.03 | 18:15
Пиза
1 : 0
Тернана
02.03 | 16:00
Тернана
1 : 3
Парма
27.02 | 22:30
Палермо
2 : 3
Тернана
24.02 | 18:15
Тернана
0 : 0
Лекко
17.02 | 16:00
Реджана 1919
0 : 2
Тернана
11.02 | 18:15
Тернана
1 : 1
Специя
03.02 | 18:15
Тернана
0 : 1
Комо
27.01 | 16:00
Венеция
1 : 0
Тернана
20.01 | 16:00
Тернана
3 : 1
Циттаделла
13.01 | 16:00
Бари
3 : 1
Тернана
26.12 | 17:00
Тернана
1 : 1
Пиза
23.12 | 16:00
Парма
3 : 1
Тернана
17.12 | 18:15
Лекко
2 : 3
Тернана
09.12 | 16:00
Тернана
1 : 0
Феральписало
02.12 | 16:00
Козенца
1 : 3
Тернана
26.11 | 18:15
Тернана
1 : 1
Палермо
12.11 | 18:15
Специя
2 : 2
Тернана
04.11 | 16:00
Тернана
0 : 1
Венеция
29.10 | 18:15
Модена
2 : 1
Тернана
21.10 | 15:00
Тернана
0 : 1
Брешиа
07.10 | 17:15
Циттаделла
2 : 2
Тернана
30.09 | 17:15
Тернана
3 : 0
Реджана 1919
26.09 | 21:30
Асколи
2 : 0
Тернана
23.09 | 15:00
Тернана
1 : 1
Зюйдтироль
17.09 | 17:15
Комо
2 : 1
Тернана
03.09 | 19:30
Тернана
0 : 0
Бари
30.08 | 21:30
Тернана
0 : 1
Кремонезе
27.08 | 21:30
Катанцаро
2 : 1
Тернана
19.08 | 21:30
Тернана
1 : 2
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