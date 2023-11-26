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Расписание матчей
Италия. Серия B
Тернана - Палермо
Тернана - Палермо: обзор матча 26 ноября 2023
Тернана
26.11.2023, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 14 тур
1 : 1
Завершен
Палермо
63'
Т. Касасола
31'
Ф. Лучионе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тернана - Палермо
Замена
C. Favasuli
️️️️
Т. Касасола
87'
85'
Замена
G. Aurelio
️️️️
К. Лунд
80'
Замена
Н. Валенте
️️️️
Ф. Ди Мариано
Замена
A. Celli
️️️️
Ф. Дистефано
80'
Желтая карточка
А. Раймондо
78'
Вторая желтая
N. Corrado
75'
70'
Замена
A. Buttaro
️️️️
А. Матею
70'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
М. Кулибали
70'
Замена
Я. Сегре
️️️️
Л. Штулац
Замена
Н. Пюухтия
️️️️
К. де Бур
68'
ГОЛ! 1:1!
Т. Касасола
63'
43'
Желтая карточка
А. Матею
38'
Желтая карточка
М. Кулибали
31'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Лучионе
Пас отдал
Л. Штулац
Желтая карточка
N. Corrado
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
15
Тиаго Касасола
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦФ
18
Сесар Фаллетти
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Палермо
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Лео Штулац
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
99
Маттео Луиджи Брунори
ЦФ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Тернана
18
Tommaso Vitali
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
3
Alessandro Celli
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
24
F. Viviani
ЦФ
71
Грегорио Луперини
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
Палермо
25
Adnan Kanurić
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
30
Никола Валенте
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
3-2-5
1
23
Диаките
19
Капуано
3
27
Лабойко
91
8
де Бур
9
Раймондо
20
Дистефано
18
Фаллетти
15
Касасола
4-2-1-1-3
37
Матею
15
Лучионе
15
25
Лунд
6
Гомес
4
Штулац
28
Кулибали
23
Ди Мариано
11
Манкузо
22
99
Брунори
20
Дистефано
3
3
20
Дистефано
8
де Бур
8
Пюухтия
8
Пюухтия
8
де Бур
15
Касасола
2
2
15
Касасола
37
Матею
25
25
37
Матею
25
Лунд
24
24
25
Лунд
4
Штулац
8
Сегре
8
Сегре
4
Штулац
23
Ди Мариано
30
Валенте
30
Валенте
23
Ди Мариано
28
Кулибали
6
Хендерсон
6
Хендерсон
28
Кулибали
Остались в запасе
Тернана
Палермо
18
Tommaso Vitali
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
24
F. Viviani
ЦФ
71
Грегорио Луперини
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
25
Adnan Kanurić
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Остались в запасе
18
Tommaso Vitali
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
24
F. Viviani
ЦФ
71
Грегорио Луперини
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
Остались в запасе
25
Adnan Kanurić
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Статистика матча Тернана - Палермо
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Daniele Rutella, Italy
Стадион:
Libero Liberati, Terni
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