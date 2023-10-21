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Расписание матчей
Италия. Серия B
Тернана - Брешиа
Тернана - Брешиа: обзор матча 21 октября 2023
Тернана
21.10.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 10 тур
0 : 1
Завершен
Брешиа
71'
Д. Бизоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тернана - Брешиа
Желтая карточка
F. Dionisi
87'
Желтая карточка
С. Фаллетти
84'
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
Г. Луперини
84'
83'
Замена
Д. Боррелли
️️️️
Г. Мончини
80'
Желтая карточка
F. Paghera
Замена
F. Dionisi
️️️️
А. Раймондо
78'
77'
Замена
Д. Ольцер
️️️️
Ф. Бианки
Красная карточка
М. Капуано
76'
71'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бизоли
67'
Замена
F. Paghera
️️️️
T. Van De Looi
66'
Замена
Л. Дикман
️️️️
А. Джаллоу
66'
Замена
Н. Галацци
️️️️
M. Huard
Замена
C. Favasuli
️️️️
Т. Касасола
59'
Замена
Н. Пюухтия
️️️️
А. Фавилли
59'
Замена
V. Mantovani
️️️️
Я. Лабойко
58'
Желтая карточка
Я. Лабойко
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
71
Грегорио Луперини
ЦФ
18
Сесар Фаллетти
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
15
Тиаго Касасола
ЦФ
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
6
Tom Van De Looi
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
28
Davide Adorni
ЦФ
17
Александр Джаллоу
ЦФ
3
Matthieu Huard
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Тернана
77
Габриэл Бразао
ВР
33
Christian Travaglini
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
20
Txus Alba
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
13
Valerio Mantovani
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
19
Elia Maccherini Tonini
ЦЗ
16
Corrado Riviera
ЦЗ
21
Riccardo Fogliata
ЦП
25
Николас Галацци
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
3-2-5
1
23
Диаките
19
Капуано
3
27
Лабойко
91
18
Фаллетти
15
Касасола
99
Фавилли
9
Раймондо
71
Луперини
2-3-5
19
Леццерини
66
Папетти
25
Бизоли
24
Мангравити
6
8
Бьярнасон
28
9
Бианки
11
Мончини
3
17
Джаллоу
71
Луперини
4
Соренсен
4
Соренсен
71
Луперини
99
Фавилли
8
Пюухтия
8
Пюухтия
99
Фавилли
15
Касасола
2
2
15
Касасола
27
Лабойко
13
13
27
Лабойко
9
Раймондо
65
65
9
Раймондо
3
25
Галацци
25
Галацци
3
9
Бианки
72
Ольцер
72
Ольцер
9
Бианки
6
4
4
6
17
Джаллоу
24
Дикман
24
Дикман
17
Джаллоу
11
Мончини
29
Боррелли
29
Боррелли
11
Мончини
Остались в запасе
Тернана
Брешиа
77
Габриэл Бразао
ВР
33
Christian Travaglini
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
20
Txus Alba
ЦП
8
Кес де Бур
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
19
Elia Maccherini Tonini
ЦЗ
16
Corrado Riviera
ЦЗ
21
Riccardo Fogliata
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
77
Габриэл Бразао
ВР
33
Christian Travaglini
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
20
Txus Alba
ЦП
8
Кес де Бур
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
19
Elia Maccherini Tonini
ЦЗ
16
Corrado Riviera
ЦЗ
21
Riccardo Fogliata
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Тернана - Брешиа
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
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Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
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2021.07.08 19:32
3
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2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
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Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
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