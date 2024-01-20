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Расписание матчей
Италия. Серия B
Тернана - Циттаделла
Тернана - Циттаделла: обзор матча 20 января 2024
Тернана
20.01.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 21 тур
3 : 1
Завершен
Циттаделла
22'
Ф. Карбони
61'
Г. Перейро
40'
Л. Пандольфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тернана - Циттаделла
Желтая карточка
К. де Бур
83'
Замена
G. Boloca
️️️️
V. Mantovani
82'
81'
Замена
A. Magrassi
️️️️
Л. Пандольфи
Замена
C. Favasuli
️️️️
Д. Фатиканти
74'
Замена
Ф. Дистефано
️️️️
Т. Касасола
73'
Замена
Я. Лабойко
️️️️
Г. Перейро
73'
68'
Замена
В. Мастрантонио
️️️️
Д. Каррьеро
68'
Замена
Э. Бальдини
️️️️
C. Cassano
Желтая карточка
Г. Перейро
67'
Замена
А. Фавилли
️️️️
А. Раймондо
66'
ГОЛ! 2:1!
Г. Перейро
Пас отдал
К. де Бур
61'
60'
Замена
М. Анжели
️️️️
А. Данци
49'
Желтая карточка
S. Negro
40'
ГОЛ! 1:1!
Л. Пандольфи
27'
Желтая карточка
Л. Кариссони
ГОЛ! 1:0!
Ф. Карбони
Пас отдал
Г. Перейро
22'
Желтая карточка
Ф. Карбони
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
4
Фредерик Соренсен
(К)
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
ПЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
8
Кес де Бур
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
13
Valerio Mantovani
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
30
S. Negro
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ПЗ
24
Лоренцо Кариссони
ПЗ
26
Никола Паван
ОП
16
Алессио Вита
(К)
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
8
Filippo Pittarello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Тернана
77
Габриэл Бразао
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
2
Costantino Favasuli
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
71
Грегорио Луперини
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
11
Jan Zuberek
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
4
Маттео Анжели
ЦЗ
15
Доменико Фраре
ЦЗ
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
92
Энрико Бальдини
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
3-1-2-1-3
1
4
Соренсен
3
15
Касасола
16
Фатиканти
8
де Бур
8
Пюухтия
26
Перейро
9
Раймондо
29
Карбони
13
3-1-3-3
13
Кастрати
24
Кариссони
30
2
Сальви
26
Паван
16
Вита
27
Данци
20
Каррьеро
8
7
Пандольфи
19
13
5
5
13
16
Фатиканти
2
2
16
Фатиканти
26
Перейро
27
Лабойко
27
Лабойко
26
Перейро
9
Раймондо
99
Фавилли
99
Фавилли
9
Раймондо
15
Касасола
20
Дистефано
20
Дистефано
15
Касасола
27
Данци
4
Анжели
4
Анжели
27
Данци
20
Каррьеро
5
Мастрантонио
5
Мастрантонио
20
Каррьеро
7
Пандольфи
9
9
7
Пандольфи
19
92
Бальдини
92
Бальдини
19
Остались в запасе
Тернана
Циттаделла
77
Габриэл Бразао
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
71
Грегорио Луперини
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
11
Jan Zuberek
ЦФ
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
15
Доменико Фраре
ЦЗ
18
Andrea Tessiore
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
45
Tommy Maistrello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Остались в запасе
77
Габриэл Бразао
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
71
Грегорио Луперини
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
11
Jan Zuberek
ЦФ
Остались в запасе
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
15
Доменико Фраре
ЦЗ
18
Andrea Tessiore
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
45
Tommy Maistrello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Тернана - Циттаделла
3
2
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
9
15
Офсайды
1
0
Количество передач
323
413
Сейвы
2
4
Точность передач %
67
77
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
15
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Информация о матче
Главный судья:
Marco Monaldi, Italy
Стадион:
Libero Liberati, Terni
Новости команд
Все
Тернана
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Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
2022.10.19 00:07
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
2017.12.15 07:08
1
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
2017.12.15 00:50
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
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2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
2022.10.19 00:07
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
2017.12.15 07:08
1
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
2017.12.15 00:50
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов
2015.08.03 07:11
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