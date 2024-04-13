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Расписание матчей
Италия. Серия B
Кремонезе - Тернана
Кремонезе - Тернана: обзор матча 13 апреля 2024
Кремонезе
13.04.2024, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 33 тур
1 : 2
Завершен
Тернана
13'
Ф. Тсаджут
17'
А. Фавилли
90+6'
Ф. Дистефано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Тернана
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
Ф. Дистефано
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Ж. Маер
81'
81'
Замена
Я. Лабойко
️️️️
Г. Луперини
79'
Желтая карточка
Т. Касасола
74'
Замена
А. Раймондо
️️️️
Г. Перейро
Замена
М. Кода
️️️️
М. Коллоколо
64'
64'
Замена
К. де Бур
️️️️
Н. Пюухтия
64'
Замена
C. Favasuli
️️️️
Ф. Карбони
64'
Замена
Ф. Дистефано
️️️️
А. Фавилли
57'
Желтая карточка
Г. Перейро
46'
Желтая карточка
Н. Пюухтия
Замена
Ч. Пикель
️️️️
С. Фаллетти
46'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Д. Йонсен
46'
Замена
Л. Дзанимачча
️️️️
П. Гильоне
46'
Желтая карточка
М. Коллоколо
34'
17'
ГОЛ! 1:1!
А. Фавилли
Пас отдал
Г. Перейро
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тсаджут
Пас отдал
Д. Йонсен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
13
Лука Раванелли
(К)
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
18
Микеле Коллоколо
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
18
Сесар Фаллетти
АП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Тернана
18
Tommaso Vitali
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
19
Марко Капуано
(К)
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
ПЗ
71
Грегорио Луперини
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
26
Гастон Перейро
АП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Кремонезе
12
Alessandro Livieri
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Тернана
76
Filippo Novelli
ВР
22
Денис Франки
ВР
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
8
Кес де Бур
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
24
F. Viviani
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
3-2-2-2-1
21
Саро
60
Антов
13
Раванелли
24
Лочошвили
17
Серникола
18
Гильоне
18
Коллоколо
37
Маер
17
Йонсен
18
Фаллетти
74
Тсаджут
4-2-2-2
18
15
Касасола
19
Капуано
3
15
Далле Мура
71
Луперини
8
Пюухтия
16
Аматуччи
26
Перейро
29
Карбони
99
Фавилли
18
Фаллетти
18
Пикель
18
Пикель
18
Фаллетти
17
Йонсен
20
Васкес
20
Васкес
17
Йонсен
37
Маер
92
Буонаюто
92
Буонаюто
37
Маер
18
Гильоне
98
Дзанимачча
98
Дзанимачча
18
Гильоне
18
Коллоколо
9
Кода
9
Кода
18
Коллоколо
71
Луперини
27
Лабойко
27
Лабойко
71
Луперини
8
Пюухтия
8
де Бур
8
де Бур
8
Пюухтия
29
Карбони
2
2
29
Карбони
99
Фавилли
20
Дистефано
20
Дистефано
99
Фавилли
26
Перейро
9
Раймондо
9
Раймондо
26
Перейро
Остались в запасе
Кремонезе
Тернана
12
Alessandro Livieri
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
76
Filippo Novelli
ВР
22
Денис Франки
ВР
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
24
F. Viviani
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
Остались в запасе
12
Alessandro Livieri
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Остались в запасе
76
Filippo Novelli
ВР
22
Денис Франки
ВР
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
24
F. Viviani
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
Статистика матча Кремонезе - Тернана
1
3
Всего ударов по воротам
26
11
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
15
Офсайды
1
1
Количество передач
656
221
Сейвы
4
9
Точность передач %
90
65
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
11
3
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Francesco Cosso, Italy
Стадион:
Джованни Зини
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