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Расписание матчей
Италия. Серия B
Тернана - Сампдория
Тернана - Сампдория: обзор матча 19 августа 2023
Тернана
19.08.2023, суббота, 21:30
Италия. Серия В, 1 тур
1 : 2
Завершен
Сампдория
90+1'
Ф. Дистефано
5'
А. ла Гумина (П)
78'
Ф. Депаоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тернана - Сампдория
Желтая карточка
Л. Богдан
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Ф. Дистефано
90'
+1
89'
Желтая карточка
В. Верре
82'
Замена
М. Стоппа
️️️️
Ф. Депаоли
82'
Замена
С. Панада
️️️️
Ж. Йепес
78'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Депаоли
Замена
А. Фавилли
️️️️
С. Фаллетти
77'
Замена
Ф. Дистефано
️️️️
C. Favasuli
73'
73'
Замена
М. Де Лука
️️️️
А. ла Гумина
73'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
L. Benedetti
Замена
F. Paghera
️️️️
Т. Касасола
67'
Желтая карточка
A. Celli
60'
Замена
Н. Пюухтия
️️️️
F. Damian
46'
Замена
А. Раймондо
️️️️
A. Ferrante
46'
Желтая карточка
M. Proietti
41'
Желтая карточка
С. Фаллетти
35'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. ла Гумина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
5
Filippo Damian
ЦП
8
Mattia Proietti
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
99
Alexis Ferrante
ЦФ
15
Тиаго Касасола
ЦФ
18
Сесар Фаллетти
ЦФ
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
80
Leonardo Benedetti
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Тернана
77
Габриэл Бразао
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
11
Gabriele Capanni
ЦП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
2
Luigi Aquino
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
20
Флавио Паолетти
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦП
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
3-4-3
1
23
Диаките
21
Богдан
3
5
2
91
8
18
Фаллетти
15
Касасола
99
3-3-2-1-1
1
Станкович
18
Берешиньски
25
Феррари
21
23
Депаоли
21
Йепес
29
Мурру
80
26
Верре
17
Педрола
27
ла Гумина
5
8
Пюухтия
8
Пюухтия
5
15
Касасола
4
4
15
Касасола
99
9
Раймондо
9
Раймондо
99
2
20
Дистефано
20
Дистефано
2
18
Фаллетти
99
Фавилли
99
Фавилли
18
Фаллетти
80
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
80
21
Йепес
55
Панада
55
Панада
21
Йепес
23
Депаоли
19
Стоппа
19
Стоппа
23
Депаоли
27
ла Гумина
9
Де Лука
9
Де Лука
27
ла Гумина
Остались в запасе
Тернана
Сампдория
77
Габриэл Бразао
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
11
Gabriele Capanni
ЦП
13
Valerio Mantovani
ЦФ
30
Никола Равалья
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
2
Luigi Aquino
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
Остались в запасе
77
Габриэл Бразао
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
11
Gabriele Capanni
ЦП
13
Valerio Mantovani
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
2
Luigi Aquino
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
Статистика матча Тернана - Сампдория
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
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