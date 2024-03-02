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Расписание матчей
Италия. Серия B
Тернана - Парма
Тернана - Парма: обзор матча 02 марта 2024
Тернана
02.03.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 28 тур
1 : 3
Завершен
Парма
48'
Г. Луперини
7'
А. Бонни
19'
А. Бенедичак (П)
59'
Т. Касасола (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тернана - Парма
90'
+3
Желтая карточка
В. Михаила
Желтая карточка
A. Iannarilli
89'
87'
Желтая карточка
А. Циркати
Замена
C. Favasuli
️️️️
Т. Касасола
83'
81'
Замена
А. Чолак
️️️️
В. Сиприен
Желтая карточка
К. де Бур
66'
65'
Желтая карточка
В. Сиприен
65'
Замена
В. Михаила
️️️️
А. Бенедичак
64'
Замена
С. Сом
️️️️
Эрнани
Замена
А. Фавилли
️️️️
Г. Перейро
61'
59'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Т. Касасола
Замена
Д. Фатиканти
️️️️
Л. Аматуччи
53'
Замена
К. де Бур
️️️️
Н. Пюухтия
53'
ГОЛ! 1:2!
Г. Луперини
48'
46'
Замена
Д. Ман
️️️️
А. Партипило
Замена
Ф. Дистефано
️️️️
Ф. Карбони
46'
Пенальти не реализован!
А. Раймондо
45'
+1
42'
Желтая карточка
А. Бонни
Желтая карточка
М. Капуано
34'
30'
Желтая карточка
А. Партипило
19'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Бенедичак
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Бонни
Пас отдал
Л. Чичисола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
19
Марко Капуано
(К)
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
ПЗ
71
Грегорио Луперини
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
26
Гастон Перейро
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К)
ПЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
23
Эрнани
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
21
Антони Партипило
ПВ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Тернана
22
Денис Франки
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
27
Якуб Лабойко
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
8
Кес де Бур
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
18
Антуан Эно
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
4-2-2-2
1
32
Сгарби
19
Капуано
15
Далле Мура
15
Касасола
71
Луперини
8
Пюухтия
26
Перейро
16
Аматуччи
9
Раймондо
29
Карбони
4-3-1-2
1
Чичисола
26
Кулибали
71
Осорио
3
Циркати
15
Дель Прато
25
Сиприен
23
Эрнани
24
Эстевес
21
Партипило
14
Бонни
9
Бенедичак
16
Аматуччи
16
Фатиканти
16
Фатиканти
16
Аматуччи
8
Пюухтия
8
де Бур
8
де Бур
8
Пюухтия
15
Касасола
2
2
15
Касасола
29
Карбони
20
Дистефано
20
Дистефано
29
Карбони
26
Перейро
99
Фавилли
99
Фавилли
26
Перейро
23
Эрнани
19
Сом
19
Сом
23
Эрнани
9
Бенедичак
7
Михаила
7
Михаила
9
Бенедичак
21
Партипило
27
Ман
27
Ман
21
Партипило
25
Сиприен
14
Чолак
14
Чолак
25
Сиприен
Остались в запасе
Тернана
Парма
22
Денис Франки
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
22
Денис Франки
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Тернана - Парма
3
5
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
11
Офсайды
1
0
Количество передач
456
453
Сейвы
5
4
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
1 : 0
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Джузеппе Коллу
(Кальяри)
Стадион:
Libero Liberati, Terni
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