Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тернана - турнирная таблица

Терни
Италия. Серия B
Сайт:
http://www.ternanacalcio.com/index.php
Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Парма
2
Комо
3
Венеция
4
Кремонезе
5
Катанцаро
6
Сампдория
7
Палермо
8
Брешиа
9
Козенца
10
Модена
11
Реджана 1919
12
Пиза
13
Циттаделла
14
Зюйдтироль
15
Специя
16
Тернана
17
Бари
18
Асколи
19
Феральписало
20
Лекко
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
21
13
4
66
35
31
76
38
21
10
7
58
40
18
73
38
21
8
9
69
44
25
71
38
19
10
9
50
32
18
67
38
17
9
12
59
50
9
60
38
16
9
13
53
50
3
57
38
15
11
12
62
52
10
56
38
12
15
11
44
40
4
51
38
11
14
13
47
42
5
47
38
10
17
11
40
47
-7
47
38
10
17
11
38
45
-7
47
38
11
13
14
50
54
-4
46
38
11
13
14
38
47
-9
46
38
11
12
15
45
48
-3
45
38
9
17
12
36
47
-11
44
38
11
10
17
42
49
-7
43
38
8
17
13
38
49
-11
41
38
9
14
15
37
42
-5
41
38
8
9
21
42
63
-21
33
38
6
8
24
35
73
-38
26
Команда
1
Венеция
2
Комо
3
Парма
4
Кремонезе
5
Катанцаро
6
Брешиа
7
Палермо
8
Бари
9
Циттаделла
10
Пиза
11
Зюйдтироль
12
Специя
13
Сампдория
14
Модена
15
Асколи
16
Козенца
17
Тернана
18
Реджана 1919
19
Лекко
20
Феральписало
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
13
4
2
41
23
18
43
19
12
5
2
32
19
13
41
19
11
7
1
34
17
17
40
19
9
5
5
26
15
11
32
19
9
4
6
34
28
6
31
19
7
8
4
24
17
7
29
19
8
4
7
33
26
7
28
19
6
9
4
21
19
2
27
19
7
6
6
23
22
1
27
19
6
8
5
29
27
2
26
19
7
5
7
23
21
2
26
19
6
8
5
18
17
1
26
19
7
4
8
25
25
0
25
19
6
6
7
19
21
-2
24
19
5
8
6
19
16
3
23
19
5
7
7
29
25
4
22
19
5
7
7
15
15
0
22
19
3
11
5
16
24
-8
20
19
4
2
13
19
34
-15
14
19
3
5
11
24
34
-10
14
Команда
1
Парма
2
Кремонезе
3
Комо
4
Сампдория
5
Катанцаро
6
Венеция
7
Палермо
8
Реджана 1919
9
Козенца
10
Модена
11
Брешиа
12
Тернана
13
Пиза
14
Зюйдтироль
15
Феральписало
16
Циттаделла
17
Специя
18
Асколи
19
Бари
20
Лекко
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
10
6
3
32
18
14
36
19
10
5
4
24
17
7
35
19
9
5
5
26
21
5
32
19
9
5
5
28
25
3
32
19
8
5
6
25
22
3
29
19
8
4
7
28
21
7
28
19
7
7
5
29
26
3
28
19
7
6
6
22
21
1
27
19
6
7
6
18
17
1
25
19
4
11
4
21
26
-5
23
19
5
7
7
20
23
-3
22
19
6
3
10
27
34
-7
21
19
5
5
9
21
27
-6
20
19
4
7
8
22
27
-5
19
19
5
4
10
18
29
-11
19
19
4
7
8
15
25
-10
19
19
3
9
7
18
30
-12
18
19
4
6
9
18
26
-8
18
19
2
8
9
17
30
-13
14
19
2
6
11
16
39
-23
12
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
3
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
2
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
2
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
11
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
6
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
7
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+