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Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Тернана
Бари - Тернана: обзор матча 13 января 2024
Бари
13.01.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 20 тур
3 : 1
Завершен
Тернана
41'
Д. Риччи
43'
М. Насти
83'
М. Дорвал
86'
С. Диаките
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бари - Тернана
86'
ГОЛ! 3:1!
С. Диаките
ГОЛ! 3:0!
М. Дорвал
Пас отдал
I. Achik
83'
81'
Желтая карточка
А. Раймондо
Замена
К. Лулич
️️️️
М. Насти
78'
Замена
R. Pucino
️️️️
М. Эджума
78'
68'
Замена
C. Favasuli
️️️️
Ф. Карбони
68'
Замена
J. Zuberek
️️️️
Ф. Дистефано
Замена
I. Achik
️️️️
Я. Каллон
64'
59'
Замена
К. де Бур
️️️️
Я. Лабойко
59'
Замена
Н. Пюухтия
️️️️
Г. Луперини
55'
Желтая карточка
Я. Лабойко
ГОЛ! 2:0!
М. Насти
Пас отдал
Я. Каллон
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. Риччи
Пас отдал
Д. Сибилли
41'
Желтая карточка
Я. Каллон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
12
Бренно
ВР
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
(К)
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
50
Ахмад Бенали
ЦП
8
Маттиа Майта
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
(К)
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
ПЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
71
Грегорио Луперини
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Тернана
18
Tommaso Vitali
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
2
Marco Bonugli
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
8
Кес де Бур
ЦП
20
Edoardo Della Salandra
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
11
Jan Zuberek
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Бренно
93
Дорвал
34
Викари
31
Риччи
6
Ди Чезаре
6
Эджума
50
Бенали
8
Майта
11
Каллон
19
Насти
33
Сибилли
4-3-3
1
15
Касасола
4
Соренсен
3
23
Диаките
27
Лабойко
71
Луперини
90
29
Карбони
9
Раймондо
20
Дистефано
6
Эджума
25
25
6
Эджума
19
Насти
26
Лулич
26
Лулич
19
Насти
11
Каллон
11
11
11
Каллон
71
Луперини
8
Пюухтия
8
Пюухтия
71
Луперини
29
Карбони
2
2
29
Карбони
27
Лабойко
8
де Бур
8
де Бур
27
Лабойко
20
Дистефано
11
11
20
Дистефано
Остались в запасе
Бари
Тернана
1
Marco Pissardo
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
18
Tommaso Vitali
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
2
Marco Bonugli
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
20
Edoardo Della Salandra
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
Остались в запасе
18
Tommaso Vitali
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
2
Marco Bonugli
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
20
Edoardo Della Salandra
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Бари - Тернана
1
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
18
Офсайды
3
0
Количество передач
341
375
Сейвы
0
3
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Daniele Perenzoni, Italy
Стадион:
San Nicola, Bari
Новости команд
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1
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1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
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2021.02.18 09:55
1
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2025.07.23 17:20
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20
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2016.07.01 16:42
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