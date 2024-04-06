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Расписание матчей
Италия. Серия B
Тернана - Модена
Тернана - Модена: обзор матча 06 апреля 2024
Тернана
06.04.2024, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 32 тур
0 : 0
Завершен
Модена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тернана - Модена
83'
Желтая карточка
A. Pergreffi
79'
Замена
А. Риччо
️️️️
Ф. Понси
68'
Желтая карточка
G. Zaro
67'
Замена
S. Oukhadda
️️️️
Л. Тремолада
Замена
А. Раймондо
️️️️
Н. Пюухтия
66'
Замена
К. де Бур
️️️️
Г. Перейро
65'
57'
Замена
Л. Ди Стефано
️️️️
E. Duca
Замена
Л. Аматуччи
️️️️
А. Фавилли
54'
Замена
Ф. Дистефано
️️️️
Д. Фатиканти
54'
Замена
К. Далле Мура
️️️️
G. Boloca
46'
Желтая карточка
Ф. Карбони
38'
Желтая карточка
G. Boloca
32'
18'
Желтая карточка
M. Cotali
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
19
Марко Капуано
(К)
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
ПЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
71
Грегорио Луперини
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
(К)
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
5
Антонио Палумбо
ЦП
8
Simone Santoro
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
Тернана
22
Денис Франки
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
8
Кес де Бур
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
65
Federico Dionisi
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
31
Tommaso Leonardi
ВР
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
99
Shady Oukhadda
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
4-1-2-1-2
1
5
19
Капуано
3
15
Касасола
16
Фатиканти
71
Луперини
8
Пюухтия
26
Перейро
99
Фавилли
29
Карбони
4-4-2
90
Секулин
19
4
3
Понси
29
8
20
10
Тремолада
5
Палумбо
9
8
5
15
Далле Мура
15
Далле Мура
5
26
Перейро
8
де Бур
8
де Бур
26
Перейро
99
Фавилли
16
Аматуччи
16
Аматуччи
99
Фавилли
8
Пюухтия
9
Раймондо
9
Раймондо
8
Пюухтия
16
Фатиканти
20
Дистефано
20
Дистефано
16
Фатиканти
3
Понси
4
Риччо
4
Риччо
3
Понси
10
Тремолада
99
99
10
Тремолада
20
73
Ди Стефано
73
Ди Стефано
20
Остались в запасе
Тернана
Модена
22
Денис Франки
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
16
Riccardo Gagno
ВР
31
Tommaso Leonardi
ВР
42
Lukas Mondele
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
Остались в запасе
22
Денис Франки
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
Остались в запасе
16
Riccardo Gagno
ВР
31
Tommaso Leonardi
ВР
42
Lukas Mondele
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
Статистика матча Тернана - Модена
2
3
Всего ударов по воротам
12
26
Удары в створ
0
9
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
18
13
Офсайды
1
2
Количество передач
313
534
Сейвы
8
0
Точность передач %
71
82
Удары мимо ворот
5
13
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
7
18
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Информация о матче
Главный судья:
Matteo Gualtieri, Italy
Стадион:
Libero Liberati, Terni
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