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Расписание матчей
Италия. Серия B
Тернана - Реджана 1919
Тернана - Реджана 1919: обзор матча 30 сентября 2023
Тернана
30.09.2023, суббота, 17:15
Италия. Серия В, 8 тур
3 : 0
Завершен
Реджана 1919
9'
A. Celli
11'
С. Диаките
90+2'
Ф. Дистефано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тернана - Реджана 1919
Желтая карточка
Ф. Дистефано
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
Ф. Дистефано
90'
+2
Замена
Ф. Дистефано
️️️️
А. Раймондо
89'
Замена
V. Mantovani
️️️️
N. Corrado
89'
Желтая карточка
A. Iannarilli
78'
76'
Замена
E. Lanini
️️️️
С. Гондо
Замена
Н. Пюухтия
️️️️
Я. Лабойко
63'
Замена
C. Favasuli
️️️️
F. Dionisi
61'
61'
Замена
M. Varela Djamanca
️️️️
А. Бьянко
60'
Замена
М. Паяч
️️️️
Р. Фьямоцци
59'
Желтая карточка
Э. Кабаши
Желтая карточка
Я. Лабойко
58'
52'
Желтая карточка
М. Сампиризи
46'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Ж. Антист
Желтая карточка
Г. Луперини
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
С. Гондо
Желтая карточка
A. Celli
42'
Желтая карточка
F. Dionisi
35'
Замена
F. Dionisi
️️️️
А. Фавилли
23'
22'
Замена
С. Гондо
️️️️
М. Портанова
ГОЛ! 2:0!
С. Диаките
Пас отдал
Г. Луперини
11'
ГОЛ! 1:0!
A. Celli
Пас отдал
С. Диаките
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
18
Сесар Фаллетти
ЦФ
71
Грегорио Луперини
ЦФ
15
Тиаго Касасола
ЦФ
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
77
Элвис Кабаши
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
23
S. Pettinari
ЦФ
24
F. Nardi
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Тернана
77
Габриэл Бразао
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
20
Txus Alba
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
8
Кес де Бур
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Реджана 1919
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
80
Натан Гирма
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
10
Eric Lanini
ЦФ
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
11
Седрик Гондо
ЦФ
3-2-5
1
23
Диаките
19
Капуано
3
27
Лабойко
91
9
Раймондо
15
Касасола
71
Луперини
18
Фаллетти
99
Фавилли
4-2-1-3
22
Барди
15
Фьямоцци
31
Сампиризи
27
Маркандалли
25
Шиминьски
42
Бьянко
77
Кабаши
90
Портанова
24
23
9
Антист
27
Лабойко
8
Пюухтия
8
Пюухтия
27
Лабойко
2
2
91
13
13
91
99
Фавилли
65
65
99
Фавилли
9
Раймондо
20
Дистефано
20
Дистефано
9
Раймондо
15
Фьямоцци
17
Паяч
17
Паяч
15
Фьямоцци
9
Антист
89
Чрнигой
89
Чрнигой
9
Антист
Гондо
10
10
Гондо
42
Бьянко
11
11
42
Бьянко
90
Портанова
11
Гондо
11
Гондо
90
Портанова
Остались в запасе
Тернана
Реджана 1919
77
Габриэл Бразао
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
20
Txus Alba
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
8
Кес де Бур
ЦФ
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
80
Натан Гирма
ЦП
Главный тренер
Вильям Виали
Остались в запасе
77
Габриэл Бразао
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
20
Txus Alba
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
8
Кес де Бур
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
80
Натан Гирма
ЦП
Главный тренер
Вильям Виали
Статистика матча Тернана - Реджана 1919
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
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Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
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