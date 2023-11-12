Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Специя - Тернана
Специя - Тернана: обзор матча 12 ноября 2023
Специя
12.11.2023, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 13 тур
2 : 2
Завершен
Тернана
36'
Н. Бертола
90+1'
М. Капуано (АГ)
32'
Т. Касасола
67'
С. Диаките
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Тернана
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Капуано
90'
+1
Замена
Л. Моро
️️️️
Р. Куда
81'
Замена
Д. Верде
️️️️
Н. Бертола
81'
77'
Замена
A. Celli
️️️️
N. Corrado
Желтая карточка
Р. Куда
75'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
А. Реца
73'
72'
Замена
C. Favasuli
️️️️
Т. Касасола
72'
Замена
Г. Луперини
️️️️
Я. Лабойко
72'
Замена
F. Viviani
️️️️
А. Раймондо
69'
Желтая карточка
Т. Касасола
67'
ГОЛ! 1:2!
С. Диаките
Пас отдал
С. Фаллетти
66'
Желтая карточка
Я. Лабойко
Замена
Т. Ципот
️️️️
М. Антонуччи
61'
61'
Замена
К. де Бур
️️️️
Н. Пюухтия
37'
Желтая карточка
А. Фавилли
Желтая карточка
С. Эспозито
37'
ГОЛ! 1:1!
Н. Бертола
36'
32'
ГОЛ! 0:1!
Т. Касасола
Пас отдал
С. Фаллетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
36
Pietro Calzolari
ЦП
80
Рашид Куда
ЦП
29
Франческо Кассата
(К)
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
15
Тиаго Касасола
ЦФ
18
Сесар Фаллетти
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Тернана
77
Габриэл Бразао
ВР
33
Christian Travaglini
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
71
Грегорио Луперини
ЦФ
24
F. Viviani
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
4-1-3-2
1
Дронговски
13
Реца
5
Мюль
13
Бертола
98
Амьен-Аду
94
Эспозито
36
80
Куда
29
Кассата
16
Антонуччи
94
Пио Эспозито
3-3-4
1
23
Диаките
19
Капуано
3
27
Лабойко
8
Пюухтия
91
99
Фавилли
9
Раймондо
18
Фаллетти
15
Касасола
16
Антонуччи
11
Ципот
11
Ципот
16
Антонуччи
13
Бертола
10
Верде
10
Верде
13
Бертола
80
Куда
9
Моро
9
Моро
80
Куда
13
Реца
99
Кроллис
99
Кроллис
13
Реца
91
3
3
91
15
Касасола
2
2
15
Касасола
27
Лабойко
71
Луперини
71
Луперини
27
Лабойко
9
Раймондо
24
24
9
Раймондо
8
Пюухтия
8
де Бур
8
де Бур
8
Пюухтия
Остались в запасе
Специя
Тернана
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
77
Габриэл Бразао
ВР
33
Christian Travaglini
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
Остались в запасе
77
Габриэл Бразао
ВР
33
Christian Travaglini
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Специя - Тернана
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Stadio Alberto Picco, La Spezia
Новости команд
Все
Специя
Тернана
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
2025.06.03 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
2024.08.01 11:25
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
2023.06.17 18:13
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
2025.06.03 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
2024.08.01 11:25
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
2023.06.17 18:13
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+