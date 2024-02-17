Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Реджана 1919 - Тернана
Реджана 1919 - Тернана: обзор матча 17 февраля 2024
Реджана 1919
17.02.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 25 тур
0 : 2
Завершен
Тернана
9'
Ф. Сгарби
75'
А. Раймондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реджана 1919 - Тернана
80'
Замена
Я. Лабойко
️️️️
К. де Бур
80'
Замена
I. Marginean
️️️️
Г. Перейро
Замена
Л. Чигарини
️️️️
А. Бьянко
78'
75'
ГОЛ! 0:2!
А. Раймондо
Пас отдал
Д. Фатиканти
72'
Замена
К. Далле Мура
️️️️
Л. Аматуччи
65'
Замена
А. Раймондо
️️️️
А. Фавилли
Замена
S. Pettinari
️️️️
С. Гондо
62'
Замена
Н. Гирма
️️️️
Р. Фьямоцци
61'
Замена
А. Санчес
️️️️
Ж. Антист
61'
60'
Желтая карточка
Ф. Сгарби
Желтая карточка
P. Rozzio
47'
Замена
М. Портанова
️️️️
Ф. Мелегони
46'
Желтая карточка
Э. Пьераньоло
36'
Желтая карточка
С. Гондо
18'
9'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Сгарби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
(К)
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
77
Элвис Кабаши
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
9
Жанис Антист
ЦФ
11
Седрик Гондо
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
19
Марко Капуано
(К)
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
ПЗ
71
Грегорио Луперини
ЦП
8
Кес де Бур
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
26
Гастон Перейро
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Реджана 1919
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
17
Марко Паяч
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
80
Натан Гирма
ЦП
15
Tobías Reinhart
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
23
S. Pettinari
ЦФ
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
Тернана
18
Tommaso Vitali
ВР
22
Денис Франки
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
90
Iulius Marginean
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
3-2-3-2
22
Барди
31
Сампиризи
4
27
Маркандалли
70
Пьераньоло
15
Фьямоцци
77
Кабаши
42
Бьянко
72
Мелегони
11
Гондо
9
Антист
4-2-2-2
1
15
Касасола
19
Капуано
3
32
Сгарби
71
Луперини
8
де Бур
16
Аматуччи
26
Перейро
99
Фавилли
29
Карбони
42
Бьянко
8
Чигарини
8
Чигарини
42
Бьянко
15
Фьямоцци
80
Гирма
80
Гирма
15
Фьямоцци
72
Мелегони
90
Портанова
90
Портанова
72
Мелегони
9
Антист
11
Санчес
11
Санчес
9
Антист
11
Гондо
23
23
11
Гондо
16
Аматуччи
15
Далле Мура
15
Далле Мура
16
Аматуччи
26
Перейро
90
90
26
Перейро
8
де Бур
27
Лабойко
27
Лабойко
8
де Бур
99
Фавилли
9
Раймондо
9
Раймондо
99
Фавилли
Остались в запасе
Реджана 1919
Тернана
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
15
Tobías Reinhart
ЦП
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
18
Tommaso Vitali
ВР
22
Денис Франки
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
65
Federico Dionisi
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
15
Tobías Reinhart
ЦП
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
Остались в запасе
18
Tommaso Vitali
ВР
22
Денис Франки
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
65
Federico Dionisi
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Статистика матча Реджана 1919 - Тернана
3
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
18
18
Офсайды
2
3
Количество передач
509
340
Сейвы
4
6
Точность передач %
77
71
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Marco Monaldi, Italy
Стадион:
Читта дель Триколоре
Новости команд
Все
Реджана 1919
Тернана
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+