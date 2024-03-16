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Расписание матчей
Италия. Серия B
Тернана - Козенца
Тернана - Козенца: обзор матча 16 марта 2024
Тернана
16.03.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 30 тур
1 : 0
Завершен
Козенца
69'
Г. Перейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тернана - Козенца
Желтая карточка
Ф. Карбони
90'
+1
Замена
К. де Бур
️️️️
Г. Перейро
88'
Замена
F. Dionisi
️️️️
Л. Аматуччи
88'
Желтая карточка
Л. Аматуччи
86'
81'
Замена
Т. Д'Орацио
️️️️
Д. Фработта
80'
Замена
V. Crespi
️️️️
М. Маррас
Замена
Ф. Дистефано
️️️️
А. Фавилли
74'
ГОЛ! 1:0!
Г. Перейро
Пас отдал
Л. Аматуччи
69'
67'
Замена
Л. Канотто
️️️️
A. Florenzi
66'
Замена
Д. Чало
️️️️
И. Воца
61'
Желтая карточка
Ф. Форте
Замена
А. Фавилли
️️️️
А. Раймондо
61'
57'
Замена
Ф. Форте
️️️️
М. Антонуччи
Желтая карточка
Г. Перейро
55'
25'
Желтая карточка
М. Вентури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
19
Марко Капуано
(К)
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
ПЗ
71
Грегорио Луперини
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
26
Гастон Перейро
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Козенца
1
Алессандро Микаи
(К)
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
18
Bright Gyamfi
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
7
Мануэль Маррас
ПВ
5
Michele Camporese
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Тернана
22
Денис Франки
ВР
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
2
Costantino Favasuli
ЦП
8
Кес де Бур
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
11
Jan Zuberek
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Козенца
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
11
Томмазо Д'Орацио
ЛЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
27
Луиджи Канотто
ПВ
13
A. Meroni
ЦФ
36
Jahce Tyler Novello
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
4-2-2-2
1
32
Сгарби
3
19
Капуано
15
Касасола
71
Луперини
8
Пюухтия
26
Перейро
16
Аматуччи
9
Раймондо
29
Карбони
3-1-2-4
1
Микаи
23
Вентури
18
7
Фработта
42
Воца
7
Маррас
7
Прашелик
30
Маццокки
34
16
Антонуччи
5
26
Перейро
8
де Бур
8
де Бур
26
Перейро
Фавилли
20
Дистефано
20
Дистефано
Фавилли
16
Аматуччи
65
65
16
Аматуччи
9
Раймондо
99
Фавилли
99
Фавилли
9
Раймондо
7
Фработта
11
Д'Орацио
11
Д'Орацио
7
Фработта
42
Воца
14
Чало
14
Чало
42
Воца
34
27
Канотто
27
Канотто
34
16
Антонуччи
32
Форте
32
Форте
16
Антонуччи
7
Маррас
17
17
7
Маррас
Остались в запасе
Тернана
Козенца
22
Денис Франки
ВР
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
2
Costantino Favasuli
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
11
Jan Zuberek
ЦФ
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
13
A. Meroni
ЦФ
36
Jahce Tyler Novello
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Остались в запасе
22
Денис Франки
ВР
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
2
Costantino Favasuli
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
11
Jan Zuberek
ЦФ
Остались в запасе
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
13
A. Meroni
ЦФ
36
Jahce Tyler Novello
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Статистика матча Тернана - Козенца
3
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
6
Нарушения
13
7
Офсайды
1
1
Количество передач
376
445
Сейвы
7
2
Точность передач %
70
76
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Главный судья:
Daniele Minelli, Italy
Стадион:
Libero Liberati, Terni
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Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
5
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
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