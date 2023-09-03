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Расписание матчей
Италия. Серия B
Тернана - Бари
Тернана - Бари: обзор матча 03 сентября 2023
Тернана
03.09.2023, воскресенье, 19:30
Италия. Серия В, 4 тур
0 : 0
Завершен
Бари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тернана - Бари
90'
+3
Замена
R. Pucino
️️️️
Д. Риччи
90'
+3
Замена
N. Bellomo
️️️️
М. Насти
90'
+1
Желтая карточка
М. Насти
Замена
F. Dionisi
️️️️
С. Фаллетти
83'
Желтая карточка
C. Favasuli
78'
Замена
I. Marginean
️️️️
Я. Лабойко
77'
Желтая карточка
С. Фаллетти
74'
72'
Замена
А. Бенали
️️️️
I. Koutsoupias
71'
Замена
М. Араму
️️️️
G. Morachioli
59'
Замена
М. Эджума
️️️️
Д. Сибилли
Замена
А. Раймондо
️️️️
А. Фавилли
59'
Замена
C. Favasuli
️️️️
Н. Пюухтия
59'
50'
Желтая карточка
Д. Риччи
Замена
A. Celli
️️️️
С. Диаките
46'
Желтая карточка
С. Диаките
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
15
Тиаго Касасола
ЦФ
71
Грегорио Луперини
ЦФ
18
Сесар Фаллетти
ЦФ
Бари
12
Бренно
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
8
Маттиа Майта
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Тернана
18
Tommaso Vitali
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
2
Costantino Favasuli
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Бари
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
1
Alessandro Farroni
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
2-3-5
1
23
Диаките
19
Капуано
27
Лабойко
91
8
Пюухтия
13
18
Фаллетти
71
Луперини
15
Касасола
99
Фавилли
3-3-4
12
Бренно
34
Викари
31
Риччи
93
Дорвал
15
8
Майта
17
30
33
Сибилли
19
Насти
17
23
Диаките
3
3
23
Диаките
8
Пюухтия
2
2
8
Пюухтия
27
Лабойко
90
90
27
Лабойко
18
Фаллетти
65
65
18
Фаллетти
99
Фавилли
9
Раймондо
9
Раймондо
99
Фавилли
31
Риччи
25
25
31
Риччи
33
Сибилли
6
Эджума
6
Эджума
33
Сибилли
30
50
Бенали
50
Бенали
30
17
70
Араму
70
Араму
17
19
Насти
10
10
19
Насти
Остались в запасе
Тернана
Бари
18
Tommaso Vitali
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
13
Дженнаро Акампора
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
1
Alessandro Farroni
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
18
Tommaso Vitali
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Остались в запасе
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
13
Дженнаро Акампора
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
1
Alessandro Farroni
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Тернана - Бари
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
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