Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Асколи - Тернана
Асколи - Тернана: обзор матча 26 сентября 2023
Асколи
26.09.2023, вторник, 21:30
Италия. Серия В, 7 тур
2 : 0
Завершен
Тернана
42'
П. Мендеш (П)
89'
П. Мендеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Асколи - Тернана
90'
+5
Желтая карточка
А. Раймондо
ГОЛ! 2:0!
П. Мендеш
89'
85'
Желтая карточка
Н. Пюухтия
85'
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
V. Mantovani
85'
Замена
C. Favasuli
️️️️
Г. Луперини
Замена
K. Haveri
️️️️
Н. Фаласко
81'
Желтая карточка
И. Несторовски
72'
Замена
И. Несторовски
️️️️
П. Родригес
71'
Замена
S. Giovane
️️️️
Т. Миланезе
70'
Замена
M. Falzerano
️️️️
Д. Манцари
70'
70'
Замена
Ф. Дистефано
️️️️
Т. Касасола
62'
Желтая карточка
С. Диаките
Замена
Э. Гнаоре
️️️️
Ф. Калигара
59'
54'
Замена
А. Раймондо
️️️️
F. Viviani
54'
Замена
А. Фавилли
️️️️
F. Dionisi
Желтая карточка
П. Родригес
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Мендеш
42'
16'
Пенальти не реализован!
F. Dionisi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Асколи
2
Эмилиано Вивиано
ВР
14
Данило Куаранта
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
54
Никола Фаласко
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Салим Диаките
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
13
Valerio Mantovani
ЦФ
15
Тиаго Касасола
ЦФ
71
Грегорио Луперини
ЦФ
24
F. Viviani
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
18
Сесар Фаллетти
ЦФ
Асколи
1
Davide Barosi
ВР
12
Luca Bolletta
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
23
Marcello Falzerano
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
73
Erdis Kraja
ЦП
14
Samuel Giovane
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Тернана
77
Габриэл Бразао
ВР
33
Christian Travaglini
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
2
Costantino Favasuli
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
8
Кес де Бур
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
3-2-5
2
Вивиано
14
Куаранта
31
Боттегин
2
Байейе
62
Миланезе
18
Ди Таччио
18
Манцари
9
Мендеш
21
Родригес
21
Калигара
54
Фаласко
2-2-5
1
19
Капуано
23
Диаките
8
Пюухтия
91
15
Касасола
18
Фаллетти
65
24
71
Луперини
54
Фаласко
3
3
54
Фаласко
18
Манцари
23
23
18
Манцари
21
Калигара
8
Гнаоре
8
Гнаоре
21
Калигара
62
Миланезе
14
14
62
Миланезе
21
Родригес
90
Несторовски
90
Несторовски
21
Родригес
13
4
Соренсен
4
Соренсен
13
71
Луперини
2
2
71
Луперини
65
99
Фавилли
99
Фавилли
65
15
Касасола
20
Дистефано
20
Дистефано
15
Касасола
24
9
Раймондо
9
Раймондо
24
Остались в запасе
Асколи
Тернана
1
Davide Barosi
ВР
12
Luca Bolletta
ВР
73
Патрицио Мазини
ЦП
73
Erdis Kraja
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
77
Габриэл Бразао
ВР
33
Christian Travaglini
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
8
Кес де Бур
ЦФ
Остались в запасе
1
Davide Barosi
ВР
12
Luca Bolletta
ВР
73
Патрицио Мазини
ЦП
73
Erdis Kraja
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
Остались в запасе
77
Габриэл Бразао
ВР
33
Christian Travaglini
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
8
Кес де Бур
ЦФ
Статистика матча Асколи - Тернана
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Новости команд
Все
Асколи
Тернана
Каррера близок к возвращению к работе
2025.01.26 10:42
1
Экс-врач «Спартака»: «Каррера – слабый тренер, он случайно выиграл РПЛ»
2024.09.27 20:08
36
Каррера готов вернуться в Россию после увольнения из «Асколи»
2024.09.27 17:51
8
Карреру уволили из клуба третьего итальянского дивизиона
2024.09.27 16:39
6
Каррера назвал сильнейшего игрока «Спартака» в чемпионском сезоне-2016/17
2024.06.02 14:28
3
Каррера близок к возвращению к работе
2025.01.26 10:42
1
Экс-врач «Спартака»: «Каррера – слабый тренер, он случайно выиграл РПЛ»
2024.09.27 20:08
36
Каррера готов вернуться в Россию после увольнения из «Асколи»
2024.09.27 17:51
8
Карреру уволили из клуба третьего итальянского дивизиона
2024.09.27 16:39
6
Каррера назвал сильнейшего игрока «Спартака» в чемпионском сезоне-2016/17
2024.06.02 14:28
3
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+