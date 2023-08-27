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Расписание матчей
Италия. Серия B
Катанцаро - Тернана
Катанцаро - Тернана: обзор матча 27 августа 2023
Катанцаро
27.08.2023, воскресенье, 21:30
Италия. Серия В, 2 тур
2 : 1
Завершен
Тернана
10'
Т. Бьяши
89'
Я. Вандепутте (П)
45'
А. Раймондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катанцаро - Тернана
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Соренсен
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Вандепутте
89'
82'
Замена
Ф. Дистефано
️️️️
С. Фаллетти
Замена
Л. Д'Андреа
️️️️
Т. Бьяши
79'
Замена
Л. Крайнц
️️️️
D. Veroli
79'
76'
Замена
А. Фавилли
️️️️
А. Раймондо
63'
Замена
I. Marginean
️️️️
Г. Луперини
63'
Замена
M. Proietti
️️️️
Я. Лабойко
Замена
М. Стоппа
️️️️
А. Оливери
59'
Замена
А. Доннарумма
️️️️
П. Иеммелло
58'
Замена
M. Pompetti
️️️️
L. Verna
58'
Желтая карточка
M. Situm
54'
53'
Желтая карточка
Г. Луперини
46'
Замена
C. Favasuli
️️️️
N. Corrado
45'
ГОЛ! 1:1!
А. Раймондо
Пас отдал
V. Mantovani
ГОЛ! 1:0!
Т. Бьяши
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катанцаро
1
Andrea Fulignati
ВР
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
3
Davide Veroli
ЦЗ
14
Андреа Оливери
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
8
L. Verna
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
27
Яри Вандепутте
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
3
Alessandro Celli
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
23
Салим Диаките
ЦЗ
91
Niccolò Corrado
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
18
Сесар Фаллетти
ЦФ
71
Грегорио Луперини
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Катанцаро
16
Andrea Sala
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
14
Marco Pompetti
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
77
Панос Кацерис
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
24
D. Sounas
ЦФ
10
Alessio Curcio
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Тернана
77
Габриэл Бразао
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
11
Gabriele Capanni
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
8
Mattia Proietti
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
15
Тиаго Касасола
ЦФ
3-2-5
1
14
Скогнамилло
23
3
14
Оливери
8
Гьон
18
9
Иеммелло
14
Бьяши
27
Вандепутте
8
3-3-4
1
3
4
Соренсен
23
Диаките
91
27
Лабойко
8
Пюухтия
9
Раймондо
13
71
Луперини
18
Фаллетти
3
32
Крайнц
32
Крайнц
3
8
14
14
8
14
Оливери
19
Стоппа
19
Стоппа
14
Оливери
14
Бьяши
16
Д'Андреа
16
Д'Андреа
14
Бьяши
9
Иеммелло
99
Доннарумма
99
Доннарумма
9
Иеммелло
71
Луперини
90
90
71
Луперини
27
Лабойко
8
8
27
Лабойко
91
2
2
91
9
Раймондо
99
Фавилли
99
Фавилли
9
Раймондо
18
Фаллетти
20
Дистефано
20
Дистефано
18
Фаллетти
Остались в запасе
Катанцаро
Тернана
16
Andrea Sala
ВР
5
Димо Крастев
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
77
Панос Кацерис
ЦП
24
D. Sounas
ЦФ
10
Alessio Curcio
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
77
Габриэл Бразао
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
11
Gabriele Capanni
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
15
Тиаго Касасола
ЦФ
Остались в запасе
16
Andrea Sala
ВР
5
Димо Крастев
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
77
Панос Кацерис
ЦП
24
D. Sounas
ЦФ
10
Alessio Curcio
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Остались в запасе
77
Габриэл Бразао
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
11
Gabriele Capanni
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
15
Тиаго Касасола
ЦФ
Статистика матча Катанцаро - Тернана
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
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