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Расписание матчей
Италия. Серия B
Зюйдтироль - Тернана
Зюйдтироль - Тернана: обзор матча 01 мая 2024
Зюйдтироль
01.05.2024, среда, 16:00
Италия. Серия В, 36 тур
4 : 3
Завершен
Тернана
9'
Р. Одогву
51'
Д. Казираги
75'
Д. Казираги (П)
85'
H. El Kaouakibi
23'
Г. Перейро
33'
Г. Луперини
67'
Г. Луперини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюйдтироль - Тернана
88'
Замена
F. Dionisi
️️️️
Г. Луперини
88'
Замена
F. Viviani
️️️️
Л. Аматуччи
ГОЛ! 4:3!
H. El Kaouakibi
85'
Замена
M. Rover
️️️️
С. Дави
84'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Д. Казираги
75'
70'
Желтая карточка
Г. Перейро
67'
ГОЛ! 2:3!
Г. Луперини
Пас отдал
Т. Касасола
Желтая карточка
Д. Казираги
64'
61'
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
А. Раймондо
60'
Вторая желтая
G. Boloca
Замена
H. El Kaouakibi
️️️️
Ф. Тайт
59'
57'
Желтая карточка
T. Vitali
54'
Замена
C. Favasuli
️️️️
К. де Бур
ГОЛ! 2:2!
Д. Казираги
51'
Желтая карточка
Я. Куртич
45'
+3
33'
ГОЛ! 1:2!
Г. Луперини
Пас отдал
Т. Касасола
27'
Желтая карточка
G. Boloca
23'
ГОЛ! 1:1!
Г. Перейро
Пас отдал
Т. Касасола
Желтая карточка
С. Дави
13'
ГОЛ! 1:0!
Р. Одогву
Пас отдал
Ф. Тайт
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
24
Симоне Дави
ЛЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
21
Фабиан Тайт
(К)
ЦП
17
Даниэле Казираги
АП
79
Сальваторе Молина
ПВ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Тернана
18
Tommaso Vitali
ВР
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
(К)
ПЗ
71
Грегорио Луперини
ЦП
8
Кес де Бур
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
26
Гастон Перейро
АП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
94
Hamza El Kaouakibi
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
42
Дауда Петерс
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
7
Никола Раути
ЦФ
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Тернана
76
Filippo Novelli
ВР
22
Денис Франки
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
2
Marco Bonugli
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
27
Якуб Лабойко
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
24
F. Viviani
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
3-3-2-2
1
24
Дави
5
Масиелло
55
6
27
Куртич
21
Тайт
17
Казираги
79
Молина
90
Одогву
2
4-2-2-2
18
15
Касасола
15
Далле Мура
3
5
71
Луперини
8
де Бур
16
Аматуччи
26
Перейро
20
Дистефано
9
Раймондо
21
Тайт
94
94
21
Тайт
24
Дави
23
23
24
Дави
9
Раймондо
4
Соренсен
4
Соренсен
9
Раймондо
8
де Бур
2
2
8
де Бур
16
Аматуччи
24
24
16
Аматуччи
71
Луперини
65
65
71
Луперини
Остались в запасе
Зюйдтироль
Тернана
12
Giacomo Drago
ВР
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
7
Никола Раути
ЦФ
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
76
Filippo Novelli
ВР
22
Денис Франки
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
2
Marco Bonugli
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
27
Якуб Лабойко
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
7
Никола Раути
ЦФ
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Остались в запасе
76
Filippo Novelli
ВР
22
Денис Франки
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
2
Marco Bonugli
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
27
Якуб Лабойко
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Зюйдтироль - Тернана
3
1
3
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
24
15
Офсайды
1
0
Количество передач
526
257
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Marco Monaldi, Italy
Стадион:
Стадио Друсо
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Зюйдтироль
Тернана
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
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