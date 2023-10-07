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Расписание матчей
Италия. Серия B
Циттаделла - Тернана
Циттаделла - Тернана: обзор матча 07 октября 2023
Циттаделла
07.10.2023, суббота, 17:15
Италия. Серия В, 9 тур
2 : 2
Завершен
Тернана
10'
T. Maistrello
8'
С. Фаллетти (П)
85'
Ф. Соренсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Циттаделла - Тернана
85'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Соренсен
84'
Замена
V. Mantovani
️️️️
Г. Луперини
Замена
В. Мастрантонио
️️️️
Д. Каррьеро
80'
Замена
Л. Пандольфи
️️️️
T. Maistrello
74'
Замена
А. Данци
️️️️
С. Бранка
73'
69'
Замена
C. Favasuli
️️️️
Я. Лабойко
63'
Замена
F. Dionisi
️️️️
Ф. Дистефано
63'
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
Т. Касасола
Желтая карточка
С. Бранка
60'
Желтая карточка
А. Вита
58'
46'
Замена
Н. Пюухтия
️️️️
N. Corrado
ГОЛ! 1:1!
T. Maistrello
10'
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Фаллетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
2
Алессандро Сальви
ЦЗ
4
Маттео Анжели
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ЦЗ
26
Никола Паван
ОП
16
Алессио Вита
ЦП
23
Симоне Бранка
ЦП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
8
Filippo Pittarello
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
19
Claudio Cassano
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
18
Сесар Фаллетти
ЦФ
71
Грегорио Луперини
ЦФ
15
Тиаго Касасола
ЦФ
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
92
Энрико Бальдини
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
74
Ahmed Kader Sanogo
ЦФ
Тернана
18
Tommaso Vitali
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
20
Txus Alba
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
13
Valerio Mantovani
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
3-1-3-3
13
Кастрати
2
Сальви
4
Анжели
24
Кариссони
26
Паван
16
Вита
23
Бранка
20
Каррьеро
19
45
8
3-2-5
1
23
Диаките
19
Капуано
3
27
Лабойко
91
9
Раймондо
15
Касасола
71
Луперини
18
Фаллетти
20
Дистефано
23
Бранка
27
Данци
27
Данци
23
Бранка
20
Каррьеро
5
Мастрантонио
5
Мастрантонио
20
Каррьеро
45
7
Пандольфи
7
Пандольфи
45
15
Касасола
4
Соренсен
4
Соренсен
15
Касасола
91
8
Пюухтия
8
Пюухтия
91
27
Лабойко
2
2
27
Лабойко
71
Луперини
13
13
71
Луперини
20
Дистефано
65
65
20
Дистефано
Остались в запасе
Циттаделла
Тернана
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
92
Энрико Бальдини
ЦФ
74
Ahmed Kader Sanogo
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
18
Tommaso Vitali
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
20
Txus Alba
ЦП
8
Кес де Бур
ЦФ
Остались в запасе
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
92
Энрико Бальдини
ЦФ
74
Ahmed Kader Sanogo
ЦФ
Остались в запасе
18
Tommaso Vitali
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
20
Txus Alba
ЦП
8
Кес де Бур
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Циттаделла - Тернана
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
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