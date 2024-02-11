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Расписание матчей
Италия. Серия B
Тернана - Специя
Тернана - Специя: обзор матча 11 февраля 2024
Тернана
11.02.2024, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 24 тур
1 : 1
Завершен
Специя
89'
Ф. Дистефано
90+5'
Д. Ди Серио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тернана - Специя
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Д. Ди Серио
90'
+1
Замена
Л. Моро
️️️️
Д. Николау
Желтая карточка
Ф. Дистефано
90'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дистефано
Пас отдал
К. де Бур
89'
Замена
F. Dionisi
️️️️
А. Раймондо
85'
75'
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
Д. Фальчинелли
Замена
Ф. Дистефано
️️️️
Г. Перейро
65'
64'
Замена
Ф. Пио Эспозито
️️️️
Д. Верде
64'
Замена
Д. Ди Серио
️️️️
Ф. Ягелло
63'
Замена
С. Элиа
️️️️
Ф. Кассата
Пенальти не реализован!
Г. Перейро
57'
49'
Желтая карточка
А. Матею
Замена
К. де Бур
️️️️
Г. Луперини
46'
36'
Желтая карточка
Ф. Кассата
Желтая карточка
Г. Луперини
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
19
Марко Капуано
(К)
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
ПЗ
71
Грегорио Луперини
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
43
Димитриос Николау
(К)
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
6
Адам Надь
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Тернана
22
Денис Франки
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
8
Кес де Бур
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Специя
45
Джан Марко Креспи
ВР
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
3
Roko Jureskin
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
9
Лука Моро
ЦФ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
4-2-2-2
1
32
Сгарби
3
19
Капуано
15
Касасола
71
Луперини
8
Пюухтия
16
Аматуччи
26
Перейро
9
Раймондо
29
Карбони
4-1-3-2
41
Зут
43
Николау
37
Матею
13
Бертола
5
Мюль
94
Эспозито
6
Надь
29
Кассата
24
Ягелло
11
Фальчинелли
10
Верде
71
Луперини
8
де Бур
8
де Бур
71
Луперини
9
Раймондо
65
65
9
Раймондо
26
Перейро
20
Дистефано
20
Дистефано
26
Перейро
11
Фальчинелли
23
Бандинелли
23
Бандинелли
11
Фальчинелли
29
Кассата
71
Элиа
71
Элиа
29
Кассата
43
Николау
9
Моро
9
Моро
43
Николау
24
Ягелло
20
Ди Серио
20
Ди Серио
24
Ягелло
10
Верде
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
10
Верде
Остались в запасе
Тернана
Специя
22
Денис Франки
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
27
Якуб Лабойко
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
45
Джан Марко Креспи
ВР
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
3
Roko Jureskin
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Остались в запасе
22
Денис Франки
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
27
Якуб Лабойко
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
3
Roko Jureskin
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Статистика матча Тернана - Специя
2
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
19
25
Офсайды
1
0
Количество передач
353
524
Сейвы
3
4
Точность передач %
69
79
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Дьонизи
(Л'Аквила)
Стадион:
Libero Liberati, Terni
Новости команд
Все
Тернана
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Определился последний участник Серии A в новом сезоне
2025.06.03 08:12
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2023.06.17 18:13
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
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2025.06.03 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
2024.08.01 11:25
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
2023.06.17 18:13
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