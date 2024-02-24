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Расписание матчей
Италия. Серия B
Тернана - Лекко
Тернана - Лекко: обзор матча 24 февраля 2024
Тернана
24.02.2024, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 26 тур
0 : 0
Завершен
Лекко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тернана - Лекко
Замена
Ф. Дистефано
️️️️
Ф. Карбони
86'
82'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
В. Париджини
82'
Замена
М. Романо Фриджерио
️️️️
Д. Дельи Инноченти
69'
Замена
Н. Бусо
️️️️
A. Caporale
69'
Замена
G. Beretta
️️️️
A. Novakovich
Замена
F. Dionisi
️️️️
Г. Луперини
69'
Желтая карточка
I. Marginean
67'
Замена
А. Раймондо
️️️️
А. Фавилли
59'
Замена
I. Marginean
️️️️
К. де Бур
59'
13'
Желтая карточка
M. Ierardi
Желтая карточка
Л. Аматуччи
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
19
Марко Капуано
(К)
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
ПЗ
71
Грегорио Луперини
ЦП
8
Кес де Бур
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
26
Гастон Перейро
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Лекко
22
Umberto Saracco
ВР
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
4
Vedran Celjak
(К)
ЦЗ
68
Mario Ierardi
ЦЗ
44
Davide Guglielmotti
ЦЗ
32
Франко Лепоре
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
96
Giorgio Galli
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
9
Andrija Novakovich
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Тернана
22
Денис Франки
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
27
Якуб Лабойко
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
Лекко
97
Filippo Cecchini
ВР
1
Riccardo Melgrati
ВР
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
26
Марко Романо Фриджерио
ЦП
25
Henri Salomaa
ЦФ
81
Giacomo Beretta
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
7
Николо Бусо
ЦФ
4-2-2-2
1
32
Сгарби
3
19
Капуано
15
Касасола
71
Луперини
8
де Бур
26
Перейро
16
Аматуччи
99
Фавилли
29
Карбони
3-3-2-2
22
4
68
44
32
Лепоре
5
Дельи Инноченти
17
96
14
Париджини
29
Листковски
9
8
де Бур
90
90
8
де Бур
99
Фавилли
9
Раймондо
9
Раймондо
99
Фавилли
29
Карбони
20
Дистефано
20
Дистефано
29
Карбони
71
Луперини
65
65
71
Луперини
5
Дельи Инноченти
26
Фриджерио
26
Фриджерио
5
Дельи Инноченти
9
81
81
9
14
Париджини
10
Сальседо
10
Сальседо
14
Париджини
17
7
Бусо
7
Бусо
17
Остались в запасе
Тернана
Лекко
22
Денис Франки
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
27
Якуб Лабойко
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
97
Filippo Cecchini
ВР
1
Riccardo Melgrati
ВР
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
25
Henri Salomaa
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Остались в запасе
22
Денис Франки
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
27
Якуб Лабойко
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
Остались в запасе
97
Filippo Cecchini
ВР
1
Riccardo Melgrati
ВР
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
25
Henri Salomaa
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Статистика матча Тернана - Лекко
2
1
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
9
Нарушения
18
15
Офсайды
2
0
Количество передач
402
372
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Лекко
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
4 : 1
05.05.2024
Лекко
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 35 тур
Парма
4 : 0
27.04.2024
Лекко
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Davide Ghersini, Italy
Стадион:
Libero Liberati, Terni
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