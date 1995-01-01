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Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
13:56
Актюркоглу дал окончательный ответ «Спартаку»
1
13:42
Газзаев назвал позиции, требующие усиления в ЦСКА
13:15
Известен клуб РПЛ, который пытался арендовать Соболева у «Спартака»
4
12:54
«Спартак» выйдет на 1-е место в РПЛ, если победит «Зенит»
6
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Все новости
13:01
Кержаков стал лучшим тренером месяца в Казахстане
3
12:50
Колосков: «Зениту» будет очень тяжело против «Спартака»
8
12:34
Фото
Футболисты «Легиона» сделали селфи при 2:0 против «Севастополя» и в итоге проиграли матч
4
12:23
Фото
Зоммер объявил об уходе из сборной Швейцарии
12:15
Угальде оценил работу под руководством Абаскаля
4
12:06
Объявлены соперники сборной России по сентябрьским матчам
7
12:02
Лапочкин: «Такое поведение, как у директора «Оренбурга», надо выжигать каленым железом»
4
11:57
Артига ответил, почему Бакаев не играл с «Зенитом»
7
11:47
Клаудиньо пожаловался на судей: «Всегда против «Зенита»!»
27
11:39
Подсчитана сумма штрафов Глушенкова за нарушения ПДД
35
11:33
Видео
Мбаппе вручил подарок Надалю после дебюта в Примере
11:25
Берковский из «Химок»: «Зенит» не создал особой опасности у наших ворот»
1
11:16
В «Локомотиве» ответили, почему Маркиньос предпочел «Спартак»
2
11:00
Жена Смолова пожаловалась на бытовые трудности в Краснодаре: «Очень тяжело»
9
10:52
Анчелотти прокомментировал ничью «Реала» с «Мальоркой»
1
10:45
Мбаппе опубликовал пост после ничьей «Реала» с «Мальоркой»
10:25
Угальде ответил, нравится ли ему в «Спартаке»
9
09:59
«Ордабасы» уволил главного тренера
4
09:37
Барко рассказал об адаптации в «Спартаке»
5
09:31
Семшов: «Зенит» должен радоваться ничьей с «Химками»
5
09:24
«Сумасшедший игрок»: Марков из «Факела» – о новичке «Спартака»
7
09:12
Реакция Генича на победу «Локомотива» над ЦСКА
2
09:07
Дзюба прокомментировал работу Слуцкого в Китае
1
09:02
Титов дал совет отстраненному от «Спартака» Соболеву
13
08:57
Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Пари НН»
06:16
Ломаев рассказал, сколько тратит в месяц на жизнь в Самаре
7
06:04
Угальде назвал трех лидеров «Спартака» в раздевалке
4
04:55
Видео
Невероятный забег Мбаппе через все поле в первом матче за «Реал» в Ла Лиге
2
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Mario Ierardi
Mario Ierardi
#68 | Защитник
Имя
Mario Ierardi
Команда
Лекко
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Позиция
Защитник
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Казахстан
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