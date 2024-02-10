Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Лекко
Бари - Лекко: обзор матча 10 февраля 2024
Бари
10.02.2024, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 24 тур
3 : 1
Завершен
Лекко
26'
А. Бенали
53'
Г. Пушкаш
69'
Д. Сибилли
81'
A. Novakovich
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бари - Лекко
90'
+3
Желтая карточка
А. Серсанти
Желтая карточка
Д. Риччи
83'
81'
ГОЛ! 3:1!
A. Novakovich
Пас отдал
M. Ierardi
Замена
Я. Каллон
️️️️
J. Ménez
78'
Замена
К. Лулич
️️️️
М. Майта
78'
ГОЛ! 3:0!
Д. Сибилли
Пас отдал
М. Дорвал
69'
Замена
R. Maiello
️️️️
А. Бенали
63'
Замена
М. Насти
️️️️
Г. Пушкаш
62'
61'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
Д. Крочата
55'
Замена
М. Листковски
️️️️
В. Париджини
55'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
Н. Бусо
ГОЛ! 2:0!
Г. Пушкаш
Пас отдал
М. Майта
53'
46'
Замена
Ф. Лепоре
️️️️
D. Guglielmotti
Желтая карточка
Д. Сибилли
41'
30'
Желтая карточка
D. Guglielmotti
ГОЛ! 1:0!
А. Бенали
26'
Желтая карточка
А. Бенали
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
12
Бренно
ВР
6
Валерио Ди Чезаре
(К)
ЦЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
8
Маттиа Майта
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
7
Jérémy Ménez
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Лекко
1
Riccardo Melgrati
ВР
68
Mario Ierardi
ЦЗ
4
Vedran Celjak
(К)
ЦЗ
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
44
Davide Guglielmotti
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
5
Алессандро Серсанти
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
9
Andrija Novakovich
ЦФ
7
Николо Бусо
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
15
Žan Žužek
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Лекко
22
Umberto Saracco
ВР
12
Luca Bonadeo
ВР
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
32
Франко Лепоре
ПЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
26
Марко Романо Фриджерио
ЦП
96
Giorgio Galli
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
4-1-2-3
12
Бренно
6
Ди Чезаре
31
Риччи
34
Викари
93
Дорвал
6
Эджума
8
Майта
50
Бенали
7
47
Пушкаш
33
Сибилли
4-4-2
1
4
17
44
68
5
Серсанти
14
Париджини
21
Крочата
17
Ионицэ
7
Бусо
9
50
Бенали
17
17
50
Бенали
8
Майта
26
Лулич
26
Лулич
8
Майта
7
11
Каллон
11
Каллон
7
47
Пушкаш
19
Насти
19
Насти
47
Пушкаш
44
32
Лепоре
32
Лепоре
44
14
Париджини
29
Листковски
29
Листковски
14
Париджини
21
Крочата
45
Инглесе
45
Инглесе
21
Крочата
7
Бусо
10
Сальседо
10
Сальседо
7
Бусо
Остались в запасе
Бари
Лекко
1
Marco Pissardo
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
15
Žan Žužek
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
22
Umberto Saracco
ВР
12
Luca Bonadeo
ВР
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
26
Марко Романо Фриджерио
ЦП
96
Giorgio Galli
ЦП
Главный тренер
Лучано Фоски
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
15
Žan Žužek
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Остались в запасе
22
Umberto Saracco
ВР
12
Luca Bonadeo
ВР
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
26
Марко Романо Фриджерио
ЦП
96
Giorgio Galli
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Лучано Фоски
Статистика матча Бари - Лекко
3
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
12
10
Офсайды
1
3
Количество передач
330
397
Сейвы
2
0
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Лекко
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
4 : 1
05.05.2024
Лекко
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 35 тур
Парма
4 : 0
27.04.2024
Лекко
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Francesco Cosso, Italy
Стадион:
San Nicola, Bari
Новости команд
Все
Бари
Лекко
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Итальянский клуб попробует подписать Черышева зимой
2024.01.03 10:53
Черышев может перейти из «Венеции» в другой итальянский клуб
2023.12.14 21:46
2
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
2021.02.18 09:55
1
Итальянский клуб попробует подписать Черышева зимой
2024.01.03 10:53
Черышев может перейти из «Венеции» в другой итальянский клуб
2023.12.14 21:46
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+