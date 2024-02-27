Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Лекко - Комо
Лекко - Комо: обзор матча 27 февраля 2024
Лекко
27.02.2024, вторник, 22:30
Италия. Серия В, 27 тур
0 : 3
Завершен
Комо
3'
Э. Гольданига
21'
A. Bellemo
90+2'
О. Абильдгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лекко - Комо
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
О. Абильдгор
84'
Замена
М. Браунедер
️️️️
Л. Да Кунья
84'
Замена
Н. Иоанну
️️️️
М. Сала
77'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
С. Верди
Замена
Р. Инглесе
️️️️
A. Novakovich
74'
62'
Замена
А. Габриеллони
️️️️
Ж. Нсаме
Замена
А. Серсанти
️️️️
G. Galli
62'
Замена
В. Париджини
️️️️
А. Ионицэ
61'
Желтая карточка
A. Caporale
48'
Замена
Д. Дельи Инноченти
️️️️
М. Листковски
46'
Замена
Д. Крочата
️️️️
D. Guglielmotti
46'
21'
ГОЛ! 0:2!
A. Bellemo
Пас отдал
Ж. Нсаме
Желтая карточка
D. Guglielmotti
7'
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Гольданига
Пас отдал
Г. Стрефецца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лекко
22
Umberto Saracco
ВР
44
Davide Guglielmotti
ЦЗ
68
Mario Ierardi
ЦЗ
4
Vedran Celjak
(К)
ЦЗ
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
32
Франко Лепоре
ПЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
96
Giorgio Galli
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
9
Andrija Novakovich
ЦФ
7
Николо Бусо
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
3
Марко Сала
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Лекко
1
Riccardo Melgrati
ВР
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
26
Марко Романо Фриджерио
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
7
Gabriel Lunetta
ЦП
5
Алессандро Серсанти
ЦП
81
Giacomo Beretta
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
4
Matteo Solini
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
10
Самуэль Балле
ПВ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
3-2-2-3
22
68
4
17
44
32
Лепоре
17
Ионицэ
96
7
Бусо
9
29
Листковски
2-1-2-2-3
1
Шемпер
18
Гольданига
26
28
Абильдгор
8
6
Йовине
7
Стрефецца
90
Верди
17
Нсаме
7
Да Кунья
3
Сала
29
Листковски
5
Дельи Инноченти
5
Дельи Инноченти
29
Листковски
17
Ионицэ
14
Париджини
14
Париджини
17
Ионицэ
44
21
Крочата
21
Крочата
44
96
5
Серсанти
5
Серсанти
96
9
45
Инглесе
45
Инглесе
9
3
Сала
14
Иоанну
14
Иоанну
3
Сала
7
Да Кунья
23
Браунедер
23
Браунедер
7
Да Кунья
17
Нсаме
99
Габриеллони
99
Габриеллони
17
Нсаме
90
Верди
16
Джоаккини
16
Джоаккини
90
Верди
Остались в запасе
Лекко
Комо
1
Riccardo Melgrati
ВР
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
26
Марко Романо Фриджерио
ЦП
7
Gabriel Lunetta
ЦП
81
Giacomo Beretta
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
10
Fabio Rispoli
ЦП
10
Самуэль Балле
ПВ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
1
Riccardo Melgrati
ВР
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
26
Марко Романо Фриджерио
ЦП
7
Gabriel Lunetta
ЦП
81
Giacomo Beretta
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
10
Fabio Rispoli
ЦП
10
Самуэль Балле
ПВ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Лекко - Комо
2
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
18
7
Офсайды
3
2
Количество передач
427
454
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Лекко
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
4 : 1
05.05.2024
Лекко
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 35 тур
Парма
4 : 0
27.04.2024
Лекко
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
Венеция
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Эрманно Фелисиани
(Терамо)
Стадион:
Stadio Rigamonti-Ceppi, Lecco
Новости команд
Все
Лекко
Комо
Серия А: шансы «Комо» и «Ювентуса» на победу в матче 13-го тура
10:09
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
Вчера, 22:53
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
Вчера, 14:00
Игрок «Комо» противится возвращению в «Реал»
Вчера, 13:44
7
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
Итальянский клуб попробует подписать Черышева зимой
2024.01.03 10:53
Черышев может перейти из «Венеции» в другой итальянский клуб
2023.12.14 21:46
2
Серия А: шансы «Комо» и «Ювентуса» на победу в матче 13-го тура
10:09
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
Вчера, 22:53
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
Вчера, 14:00
Игрок «Комо» противится возвращению в «Реал»
Вчера, 13:44
7
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+