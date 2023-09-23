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Расписание матчей
Италия. Серия B
Тернана - Зюйдтироль
Тернана - Зюйдтироль: обзор матча 23 сентября 2023
Тернана
23.09.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 6 тур
1 : 1
Завершен
Зюйдтироль
23'
Т. Касасола
90+4'
Д. Казираги (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тернана - Зюйдтироль
90'
+7
Замена
Д. Петерс
️️️️
Д. Казираги
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Казираги
Желтая карточка
Г. Луперини
90'
+1
Замена
F. Dionisi
️️️️
Т. Касасола
81'
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
С. Фаллетти
81'
80'
Замена
G. Lunetta
️️️️
С. Дави
Замена
I. Marginean
️️️️
Я. Лабойко
76'
Замена
А. Фавилли
️️️️
А. Раймондо
76'
Желтая карточка
Я. Лабойко
71'
Замена
Н. Пюухтия
️️️️
C. Favasuli
68'
46'
Замена
M. Rover
️️️️
Р. Черво
46'
Замена
E. Pecorino
️️️️
J. Broh
42'
Желтая карточка
Д. Казираги
Желтая карточка
М. Капуано
32'
ГОЛ! 1:0!
Т. Касасола
Пас отдал
С. Фаллетти
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
91
Niccolò Corrado
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
18
Сесар Фаллетти
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
71
Грегорио Луперини
ЦФ
15
Тиаго Касасола
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
24
Симоне Дави
ЦП
21
Фабиан Тайт
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
17
Даниэле Казираги
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Тернана
18
Tommaso Vitali
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
3
Alessandro Celli
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
24
F. Viviani
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
7
Gabriel Lunetta
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
2-3-5
1
23
Диаките
19
Капуано
91
27
Лабойко
2
9
Раймондо
13
15
Касасола
71
Луперини
18
Фаллетти
4-3-1-2
1
77
5
Масиелло
5
55
24
Дави
21
Тайт
15
20
Черво
17
Казираги
90
Одогву
18
Фаллетти
4
Соренсен
4
Соренсен
18
Фаллетти
2
8
Пюухтия
8
Пюухтия
2
27
Лабойко
90
90
27
Лабойко
9
Раймондо
99
Фавилли
99
Фавилли
9
Раймондо
15
Касасола
65
65
15
Касасола
24
Дави
7
7
24
Дави
17
Казираги
42
Петерс
42
Петерс
17
Казираги
20
Черво
23
23
20
Черво
15
31
31
15
Остались в запасе
Тернана
Зюйдтироль
18
Tommaso Vitali
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
3
Alessandro Celli
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
24
F. Viviani
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
12
Giacomo Drago
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
22
Raphael Kofler
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
18
Tommaso Vitali
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
3
Alessandro Celli
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
24
F. Viviani
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
22
Raphael Kofler
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Тернана - Зюйдтироль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
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Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
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