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Расписание матчей
Италия. Серия B
Тернана - Кремонезе
Тернана - Кремонезе: обзор матча 30 августа 2023
Тернана
30.08.2023, среда, 21:30
Италия. Серия В, 3 тур
0 : 1
Завершен
Кремонезе
65'
М. Кода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тернана - Кремонезе
Желтая карточка
С. Фаллетти
90'
+1
88'
Замена
Ф. Тсаджут
️️️️
М. Кода
88'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
М. Кастаньетти
Замена
Ф. Дистефано
️️️️
Т. Касасола
85'
Замена
Н. Пюухтия
️️️️
Я. Лабойко
78'
Замена
N. Corrado
️️️️
С. Диаките
71'
Замена
F. Dionisi
️️️️
Г. Луперини
67'
65'
ГОЛ! 0:1!
М. Кода
64'
Замена
М. Бьянкетти
️️️️
Л. Дзанимачча
62'
Вторая желтая
Л. Раванелли
61'
Замена
М. Коллоколо
️️️️
G. Abrego
Желтая карточка
С. Диаките
49'
Замена
А. Раймондо
️️️️
А. Фавилли
46'
41'
Желтая карточка
М. Кастаньетти
33'
Желтая карточка
Л. Раванелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
13
Valerio Mantovani
ЦФ
15
Тиаго Касасола
ЦФ
71
Грегорио Луперини
ЦФ
18
Сесар Фаллетти
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
Тернана
77
Габриэл Бразао
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
91
Niccolò Corrado
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
8
Mattia Proietti
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
3-2-5
1
23
Диаките
19
Капуано
3
27
Лабойко
2
15
Касасола
99
Фавилли
18
Фаллетти
71
Луперини
13
4-2-1-2-1
1
Сарр
18
Гильоне
13
Раванелли
24
Лочошвили
17
Серникола
18
Пикель
4
Кастаньетти
26
98
Дзанимачча
20
Васкес
9
Кода
23
Диаките
91
91
23
Диаките
27
Лабойко
8
Пюухтия
8
Пюухтия
27
Лабойко
71
Луперини
65
65
71
Луперини
99
Фавилли
9
Раймондо
9
Раймондо
99
Фавилли
15
Касасола
20
Дистефано
20
Дистефано
15
Касасола
98
Дзанимачча
15
Бьянкетти
15
Бьянкетти
98
Дзанимачча
4
Кастаньетти
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
4
Кастаньетти
26
18
Коллоколо
18
Коллоколо
26
9
Кода
74
Тсаджут
74
Тсаджут
9
Кода
Остались в запасе
Тернана
Кремонезе
77
Габриэл Бразао
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
4
Fabrizio Paghera
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
8
Mattia Proietti
ЦП
99
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Остались в запасе
77
Габриэл Бразао
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
4
Fabrizio Paghera
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
8
Mattia Proietti
ЦП
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Статистика матча Тернана - Кремонезе
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
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