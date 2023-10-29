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Расписание матчей
Италия. Серия B
Модена - Тернана
Модена - Тернана: обзор матча 29 октября 2023
Модена
29.10.2023, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 11 тур
2 : 1
Завершен
Тернана
17'
А. Палумбо
56'
Д. Фальчинелли
90+4'
F. Dionisi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Модена - Тернана
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
F. Dionisi
Желтая карточка
А. Секулин
83'
Желтая карточка
Д. Фальчинелли
79'
77'
Замена
F. Dionisi
️️️️
А. Фавилли
Замена
A. Pergreffi
️️️️
А. Палумбо
67'
59'
Замена
N. Corrado
️️️️
C. Favasuli
59'
Замена
Т. Касасола
️️️️
С. Диаките
59'
Замена
А. Раймондо
️️️️
A. Celli
ГОЛ! 2:0!
Д. Фальчинелли
56'
55'
Желтая карточка
С. Диаките
Замена
Я. Манкони
️️️️
E. Duca
53'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Л. Стриццоло
52'
Желтая карточка
Ф. Понси
51'
46'
Желтая карточка
Г. Луперини
ГОЛ! 1:0!
А. Палумбо
17'
Замена
Ф. Понси
️️️️
C. Cauz
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
16
Fabio Gerli
(К)
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
32
Лука Стриццоло
ЦФ
8
Luca Magnino
ЦФ
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
3
Alessandro Celli
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
23
Салим Диаките
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
13
Valerio Mantovani
ЦФ
71
Грегорио Луперини
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
18
Сесар Фаллетти
ЦФ
Модена
22
Filippo Vandelli
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
Тернана
77
Габриэл Бразао
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
33
Christian Travaglini
ЦЗ
91
Niccolò Corrado
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
15
Тиаго Касасола
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦФ
24
F. Viviani
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
3-5-2
90
Секулин
19
33
4
Риччо
20
10
Тремолада
16
5
Палумбо
99
8
32
Стриццоло
4-2-4
1
4
Соренсен
3
23
Диаките
3
8
Пюухтия
2
18
Фаллетти
99
Фавилли
71
Луперини
13
5
Палумбо
4
4
5
Палумбо
33
3
Понси
3
Понси
33
32
Стриццоло
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
32
Стриццоло
20
17
Манкони
17
Манкони
20
2
91
91
2
23
Диаките
15
Касасола
15
Касасола
23
Диаките
3
9
Раймондо
9
Раймондо
3
99
Фавилли
65
65
99
Фавилли
Остались в запасе
Модена
Тернана
29
M. Cotali
ЦЗ
22
Filippo Vandelli
ВР
19
Абдул Гибре
ЦЗ
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
77
Габриэл Бразао
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
33
Christian Travaglini
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
8
Кес де Бур
ЦФ
24
F. Viviani
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
Остались в запасе
29
M. Cotali
ЦЗ
22
Filippo Vandelli
ВР
19
Абдул Гибре
ЦЗ
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Остались в запасе
77
Габриэл Бразао
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
33
Christian Travaglini
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
8
Кес де Бур
ЦФ
24
F. Viviani
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
Статистика матча Модена - Тернана
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Daniele Perenzoni, Italy
Стадион:
Альберто Бралья
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