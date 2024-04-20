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Расписание матчей
Италия. Серия B
Брешиа - Тернана
Брешиа - Тернана: обзор матча 20 апреля 2024
Брешиа
20.04.2024, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 34 тур
0 : 0
Завершен
Тернана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брешиа - Тернана
87'
Желтая карточка
Л. Аматуччи
87'
Замена
Д. Фатиканти
️️️️
Г. Луперини
75'
Желтая карточка
F. Dionisi
74'
Замена
G. Boloca
️️️️
М. Капуано
Замена
T. Van De Looi
️️️️
F. Paghera
63'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Н. Галацци
63'
63'
Замена
F. Dionisi
️️️️
Ф. Карбони
63'
Замена
Ф. Дистефано
️️️️
Г. Перейро
62'
Замена
C. Favasuli
️️️️
А. Раймондо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
51
Андреа Кистана
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
(К)
ЦЗ
4
Fabrizio Paghera
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
25
Николас Галацци
АП
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
17
Александр Джаллоу
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Тернана
18
Tommaso Vitali
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
19
Марко Капуано
(К)
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
ПЗ
71
Грегорио Луперини
ЦП
8
Кес де Бур
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
26
Гастон Перейро
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Брешиа
30
Michele Avella
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
6
Tom Van De Looi
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Тернана
22
Денис Франки
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
27
Якуб Лабойко
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
24
F. Viviani
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
2-2-1-5
19
Леццерини
51
Кистана
25
Бизоли
4
39
25
Галацци
28
11
Мончини
9
Бианки
17
Джаллоу
24
Дикман
4-2-2-2
18
15
Касасола
3
19
Капуано
15
Далле Мура
71
Луперини
8
де Бур
16
Аматуччи
26
Перейро
9
Раймондо
29
Карбони
25
Галацци
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
25
Галацци
4
6
6
4
19
Капуано
5
5
19
Капуано
71
Луперини
16
Фатиканти
16
Фатиканти
71
Луперини
9
Раймондо
2
2
9
Раймондо
26
Перейро
20
Дистефано
20
Дистефано
26
Перейро
29
Карбони
65
65
29
Карбони
Остались в запасе
Брешиа
Тернана
30
Michele Avella
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
22
Денис Франки
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
24
F. Viviani
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Остались в запасе
30
Michele Avella
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Остались в запасе
22
Денис Франки
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
24
F. Viviani
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Брешиа - Тернана
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
11
13
Офсайды
2
1
Количество передач
532
256
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
13
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
7
0
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Бонасина
(Бергамо)
Стадион:
Stadio Mario Rigamonti, Brescia
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3
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2
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3
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