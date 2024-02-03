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Расписание матчей
Италия. Серия B
Тернана - Комо
Тернана - Комо: обзор матча 03 февраля 2024
Тернана
03.02.2024, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 23 тур
0 : 1
Завершен
Комо
40'
Г. Стрефецца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тернана - Комо
90'
+6
Замена
М. Сала
️️️️
Л. Да Кунья
85'
Желтая карточка
Э. Гольданига
78'
Замена
М. Браунедер
️️️️
Д. Базелли
Замена
Л. Аматуччи
️️️️
К. де Бур
76'
73'
Замена
С. Балле
️️️️
С. Верди
73'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
А. Габриеллони
Замена
F. Dionisi
️️️️
Ф. Дистефано
68'
67'
Желтая карточка
Г. Стрефецца
Желтая карточка
Н. Пюухтия
56'
Замена
C. Favasuli
️️️️
А. Раймондо
46'
Замена
Н. Пюухтия
️️️️
Т. Касасола
46'
Замена
Г. Луперини
️️️️
Я. Лабойко
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
Г. Стрефецца
Пас отдал
Л. Да Кунья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
19
Марко Капуано
(К)
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
25
Marco Curto
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Тернана
22
Alessandro Morlupo
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
22
Денис Франки
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
2
Marco Bonugli
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
2
Costantino Favasuli
ЦП
71
Грегорио Луперини
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
65
Federico Dionisi
ЦФ
Комо
12
Pierre Bolchini
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
10
Fabio Rispoli
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
10
Самуэль Балле
ПВ
3
Марко Сала
ЦФ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
4-2-1-3
1
3
32
Сгарби
19
Капуано
15
Касасола
8
де Бур
27
Лабойко
26
Перейро
9
Раймондо
29
Карбони
20
Дистефано
4-2-2-2
1
Шемпер
25
18
Гольданига
14
Иоанну
93
Барба
8
33
Базелли
7
Стрефецца
90
Верди
99
Габриеллони
7
Да Кунья
9
Раймондо
2
2
9
Раймондо
27
Лабойко
71
Луперини
71
Луперини
27
Лабойко
15
Касасола
8
Пюухтия
8
Пюухтия
15
Касасола
8
де Бур
16
Аматуччи
16
Аматуччи
8
де Бур
20
Дистефано
65
65
20
Дистефано
33
Базелли
23
Браунедер
23
Браунедер
33
Базелли
90
Верди
10
Балле
10
Балле
90
Верди
7
Да Кунья
3
Сала
3
Сала
7
Да Кунья
99
Габриеллони
17
Нсаме
17
Нсаме
99
Габриеллони
Остались в запасе
Тернана
Комо
22
Alessandro Morlupo
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
22
Денис Франки
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
2
Marco Bonugli
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
12
Pierre Bolchini
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
10
Fabio Rispoli
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
22
Alessandro Morlupo
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
22
Денис Франки
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
2
Marco Bonugli
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
Остались в запасе
12
Pierre Bolchini
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
10
Fabio Rispoli
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Тернана - Комо
1
2
Всего ударов по воротам
7
28
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
21
15
Офсайды
4
0
Количество передач
288
485
Сейвы
6
1
Точность передач %
62
78
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
14
Удары из пределов штрафной
7
19
Удары из-за пределов штрафной
0
9
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Manuel Volpi, Italy
Стадион:
Libero Liberati, Terni
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