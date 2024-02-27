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Расписание матчей
Италия. Серия B
Палермо - Тернана
Палермо - Тернана: обзор матча 27 февраля 2024
Палермо
27.02.2024, вторник, 22:30
Италия. Серия В, 27 тур
2 : 3
Завершен
Тернана
19'
К. Лунд
90+6'
М. Луиджи Брунори
10'
Г. Перейро
64'
Н. Пюухтия
74'
А. Раймондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палермо - Тернана
ГОЛ! 2:3!
М. Луиджи Брунори
Пас отдал
G. Aurelio
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
К. де Бур
83'
Замена
Я. Лабойко
️️️️
Г. Луперини
83'
Замена
А. Фавилли
️️️️
А. Раймондо
Замена
A. Vasic
️️️️
С. Диаките
80'
76'
Желтая карточка
Ф. Карбони
74'
ГОЛ! 1:3!
А. Раймондо
Пас отдал
Г. Луперини
Замена
Р. Инсинье
️️️️
Ф. Ди Мариано
73'
Замена
Э. Солери
️️️️
Я. Сегре
73'
Желтая карточка
Ф. Раноккья
68'
Желтая карточка
С. Диаките
67'
66'
Замена
К. де Бур
️️️️
Н. Пюухтия
64'
ГОЛ! 1:2!
Н. Пюухтия
Пас отдал
Г. Луперини
Замена
G. Aurelio
️️️️
К. Лунд
58'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Ч. Траоре
57'
ГОЛ! 1:1!
К. Лунд
Пас отдал
Ф. Раноккья
19'
10'
ГОЛ! 0:1!
Г. Перейро
Пас отдал
А. Раймондо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
23
Салим Диаките
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
6
Клаудио Гомес
ОП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
8
Якопо Сегре
ЦП
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
99
Маттео Луиджи Брунори
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
19
Марко Капуано
(К)
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
ПЗ
71
Грегорио Луперини
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
26
Гастон Перейро
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Палермо
25
Adnan Kanurić
ВР
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Тернана
22
Денис Франки
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
27
Якуб Лабойко
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
8
Кес де Бур
ЦП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
4-1-2-2-2
25
Лунд
24
Неделчару
32
Чеккарони
23
Диаките
6
Гомес
10
Раноккья
8
Сегре
23
Ди Мариано
7
Траоре
99
Брунори
22
4-2-2-2
1
15
Касасола
15
Далле Мура
32
Сгарби
19
Капуано
71
Луперини
8
Пюухтия
16
Аматуччи
26
Перейро
9
Раймондо
29
Карбони
25
Лунд
24
24
25
Лунд
7
Траоре
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
7
Траоре
23
Ди Мариано
94
Инсинье
94
Инсинье
23
Ди Мариано
23
Диаките
14
14
23
Диаките
8
Сегре
92
Солери
92
Солери
8
Сегре
71
Луперини
27
Лабойко
27
Лабойко
71
Луперини
8
Пюухтия
8
де Бур
8
де Бур
8
Пюухтия
9
Раймондо
99
Фавилли
99
Фавилли
9
Раймондо
Остались в запасе
Палермо
Тернана
25
Adnan Kanurić
ВР
15
Ivan Marconi
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
22
Денис Франки
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
90
Iulius Marginean
ЦП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
Остались в запасе
25
Adnan Kanurić
ВР
15
Ivan Marconi
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Остались в запасе
22
Денис Франки
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
90
Iulius Marginean
ЦП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Палермо - Тернана
2
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
14
Офсайды
0
2
Количество передач
508
372
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Бонасина
(Бергамо)
Стадион:
Renzo Barbera, Palermo
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