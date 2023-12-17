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Расписание матчей
Италия. Серия B
Лекко - Тернана
Лекко - Тернана: обзор матча 17 декабря 2023
Лекко
17.12.2023, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 17 тур
2 : 3
Завершен
Тернана
21'
А. Ионицэ
38'
Н. Бусо
51'
А. Раймондо
69'
А. Раймондо
76'
Г. Луперини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лекко - Тернана
90'
+2
Желтая карточка
Г. Луперини
90'
Замена
I. Marginean
️️️️
Ф. Дистефано
88'
Красная карточка
К. де Бур
88'
Желтая карточка
К. де Бур
Замена
U. Eusepi
️️️️
V. Agostinelli
85'
76'
ГОЛ! 2:3!
Г. Луперини
75'
Замена
F. Dionisi
️️️️
А. Раймондо
69'
ГОЛ! 2:2!
А. Раймондо
Пас отдал
Ф. Дистефано
67'
Желтая карточка
А. Раймондо
Замена
V. Agostinelli
️️️️
Л. Ди Стефано
63'
61'
Замена
К. де Бур
️️️️
Я. Лабойко
51'
ГОЛ! 2:1!
А. Раймондо
Пас отдал
Я. Лабойко
46'
Замена
C. Favasuli
️️️️
Н. Пюухтия
46'
Замена
Г. Луперини
️️️️
N. Corrado
45'
+3
Желтая карточка
С. Фаллетти
ГОЛ! 2:0!
Н. Бусо
Пас отдал
Д. Крочата
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Ионицэ
Пас отдал
Л. Ди Стефано
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лекко
22
Umberto Saracco
ВР
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Vedran Celjak
(К)
ЦЗ
32
Франко Лепоре
ПЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
5
Алессандро Серсанти
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
9
Andrija Novakovich
ЦФ
7
Николо Бусо
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
ПЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
18
Сесар Фаллетти
(К)
АП
13
Valerio Mantovani
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Лекко
12
Luca Bonadeo
ВР
1
Riccardo Melgrati
ВР
13
Matteo Battistini
ЦЗ
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
68
Brayan Boci
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
80
Vittorio Agostinelli
ЦП
96
Giorgio Galli
ЦП
6
Luca Giudici
ЦП
9
Umberto Eusepi
ЦФ
11
Mattia Tordini
ЦФ
Тернана
12
Robert Matei
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
8
Кес де Бур
ЦФ
71
Грегорио Луперини
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
20
Edoardo Della Salandra
ЦФ
4-3-3
22
17
4
Марроне
4
32
Лепоре
17
Ионицэ
5
Серсанти
21
Крочата
7
Бусо
9
73
Ди Стефано
3-3-1-3
1
15
Касасола
4
Соренсен
3
8
Пюухтия
27
Лабойко
91
18
Фаллетти
9
Раймондо
20
Дистефано
13
73
Ди Стефано
80
80
73
Ди Стефано
9
9
20
Дистефано
90
90
20
Дистефано
8
Пюухтия
2
2
8
Пюухтия
27
Лабойко
8
де Бур
8
де Бур
27
Лабойко
91
71
Луперини
71
Луперини
91
9
Раймондо
65
65
9
Раймондо
Остались в запасе
Лекко
Тернана
12
Luca Bonadeo
ВР
1
Riccardo Melgrati
ВР
13
Matteo Battistini
ЦЗ
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
68
Brayan Boci
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
96
Giorgio Galli
ЦП
6
Luca Giudici
ЦП
11
Mattia Tordini
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
12
Robert Matei
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
20
Edoardo Della Salandra
ЦФ
Остались в запасе
12
Luca Bonadeo
ВР
1
Riccardo Melgrati
ВР
13
Matteo Battistini
ЦЗ
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
68
Brayan Boci
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
96
Giorgio Galli
ЦП
6
Luca Giudici
ЦП
11
Mattia Tordini
ЦФ
Остались в запасе
12
Robert Matei
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
20
Edoardo Della Salandra
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Статистика матча Лекко - Тернана
1
4
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
1
1
Нарушения
3
3
Офсайды
1
1
Количество передач
249
176
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Лекко
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
4 : 1
05.05.2024
Лекко
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 35 тур
Парма
4 : 0
27.04.2024
Лекко
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
Венеция
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Daniele Minelli, Italy
Стадион:
Stadio Rigamonti-Ceppi, Lecco
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