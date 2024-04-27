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Расписание матчей
Италия. Серия B
Тернана - Асколи
Тернана - Асколи: обзор матча 27 апреля 2024
Тернана
27.04.2024, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 35 тур
0 : 1
Завершен
Асколи
90'
Э. Боттегин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тернана - Асколи
90'
ГОЛ! 0:1!
Э. Боттегин
Пас отдал
Д. Беллуски
86'
Желтая карточка
Д. Беллуски
Желтая карточка
К. де Бур
82'
80'
Замена
Э. Боттегин
️️️️
С. Вяйсянен
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
G. Boloca
80'
Замена
А. Раймондо
️️️️
Г. Перейро
79'
76'
Желтая карточка
M. Falzerano
Замена
C. Favasuli
️️️️
Т. Касасола
74'
72'
Замена
R. Celia
️️️️
К. Зедадка
72'
Замена
J. Tarantino
️️️️
И. Несторовски
Замена
Ф. Дистефано
️️️️
F. Dionisi
64'
62'
Замена
П. Родригес
️️️️
Д. Дуриш
Замена
Д. Фатиканти
️️️️
Л. Аматуччи
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тернана
18
Tommaso Vitali
ВР
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
ПЗ
71
Грегорио Луперини
ЦП
8
Кес де Бур
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
26
Гастон Перейро
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
65
Federico Dionisi
(К)
ЦФ
Асколи
32
Девис Васкес
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
(К)
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
29
Давид Дуриш
ЛВ
23
Marcello Falzerano
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
13
Valerio Mantovani
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Тернана
22
Денис Франки
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
24
F. Viviani
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Асколи
22
Giulio Mengucci
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
44
Aljaž Tavčar
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
13
Raffaele Celia
ЦЗ
14
Samuel Giovane
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
9
Jeremiah Streng
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
19
Jacopo Tarantino
ЦФ
4-2-2-2
18
15
Далле Мура
5
3
15
Касасола
71
Луперини
8
де Бур
26
Перейро
16
Аматуччи
65
29
Карбони
2-3-2-3
32
Васкес
5
Вяйсянен
55
Беллуски
23
14
Вальзаниа
18
Ди Таччио
98
Зедадка
29
Дуриш
90
Несторовски
21
Калигара
13
5
4
Соренсен
4
Соренсен
5
16
Аматуччи
16
Фатиканти
16
Фатиканти
16
Аматуччи
15
Касасола
2
2
15
Касасола
26
Перейро
9
Раймондо
9
Раймондо
26
Перейро
65
20
Дистефано
20
Дистефано
65
5
Вяйсянен
31
Боттегин
31
Боттегин
5
Вяйсянен
98
Зедадка
13
13
98
Зедадка
29
Дуриш
21
Родригес
21
Родригес
29
Дуриш
90
Несторовски
19
19
90
Несторовски
Остались в запасе
Тернана
Асколи
22
Денис Франки
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
24
F. Viviani
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
22
Giulio Mengucci
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
44
Aljaž Tavčar
ЦЗ
14
Samuel Giovane
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
9
Jeremiah Streng
ЦФ
Остались в запасе
22
Денис Франки
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
24
F. Viviani
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Остались в запасе
22
Giulio Mengucci
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
44
Aljaž Tavčar
ЦЗ
14
Samuel Giovane
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
9
Jeremiah Streng
ЦФ
Статистика матча Тернана - Асколи
1
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
14
Офсайды
2
1
Количество передач
365
490
Сейвы
4
2
Точность передач %
72
77
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
1 : 0
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Davide Ghersini, Italy
Стадион:
Libero Liberati, Terni
Новости команд
Все
Тернана
Асколи
Каррера близок к возвращению к работе
2025.01.26 10:42
1
Экс-врач «Спартака»: «Каррера – слабый тренер, он случайно выиграл РПЛ»
2024.09.27 20:08
36
Каррера готов вернуться в Россию после увольнения из «Асколи»
2024.09.27 17:51
8
Карреру уволили из клуба третьего итальянского дивизиона
2024.09.27 16:39
6
Каррера назвал сильнейшего игрока «Спартака» в чемпионском сезоне-2016/17
2024.06.02 14:28
3
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2017.02.17 20:50
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