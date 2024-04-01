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Расписание матчей
Италия. Серия B
Сампдория - Тернана
Сампдория - Тернана: обзор матча 01 апреля 2024
Сампдория
01.04.2024, понедельник, 21:30
Италия. Серия В, 31 тур
4 : 1
Завершен
Тернана
36'
М. Де Лука (П)
83'
П. Стоянович
85'
М. Де Лука
90+4'
М. Де Лука
65'
Г. Перейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Тернана
ГОЛ! 4:1!
М. Де Лука
Пас отдал
П. Стоянович
90'
+4
87'
Желтая карточка
Т. Касасола
ГОЛ! 3:1!
М. Де Лука
Пас отдал
П. Стоянович
85'
Замена
К. Пиччини
️️️️
Н. Мурру
84'
84'
Замена
Ф. Дистефано
️️️️
Ф. Карбони
ГОЛ! 2:1!
П. Стоянович
Пас отдал
Ф. Борини
83'
76'
Замена
А. Фавилли
️️️️
А. Раймондо
Замена
П. Стоянович
️️️️
Ф. Депаоли
76'
Замена
А. Альварес
️️️️
Э. Дарбо
76'
65'
ГОЛ! 1:1!
Г. Перейро
Пас отдал
Т. Касасола
Замена
Ф. Борини
️️️️
В. Верре
64'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Де Лука
36'
22'
Замена
К. де Бур
️️️️
Н. Пюухтия
21'
Желтая карточка
Г. Луперини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
29
Никола Мурру
(К)
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
21
Жерар Йепес
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
19
Марко Капуано
(К)
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
ПЗ
71
Грегорио Луперини
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
26
Гастон Перейро
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
21
Simone Giordano
ЦЗ
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
43
Samuel Ntanda
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Тернана
22
Денис Франки
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
27
Якуб Лабойко
ЦП
8
Кес де Бур
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
3-4-2-1
1
Станкович
29
Мурру
87
Гиларди
15
Леони
3
Баррека
5
Дарбо
21
Йепес
23
Депаоли
23
Касами
26
Верре
9
Де Лука
4-2-2-2
1
15
Касасола
15
Далле Мура
4
Соренсен
19
Капуано
71
Луперини
8
Пюухтия
16
Аматуччи
26
Перейро
9
Раймондо
29
Карбони
29
Мурру
12
Пиччини
12
Пиччини
29
Мурру
23
Депаоли
30
Стоянович
30
Стоянович
23
Депаоли
26
Верре
16
Борини
16
Борини
26
Верре
5
Дарбо
9
Альварес
9
Альварес
5
Дарбо
8
Пюухтия
8
де Бур
8
де Бур
8
Пюухтия
9
Раймондо
99
Фавилли
99
Фавилли
9
Раймондо
29
Карбони
20
Дистефано
20
Дистефано
29
Карбони
Остались в запасе
Сампдория
Тернана
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
21
Simone Giordano
ЦЗ
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
17
Эстанис Педрола
ЛВ
43
Samuel Ntanda
ЦФ
22
Денис Франки
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
27
Якуб Лабойко
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
21
Simone Giordano
ЦЗ
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
17
Эстанис Педрола
ЛВ
43
Samuel Ntanda
ЦФ
Остались в запасе
22
Денис Франки
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
3
Riccardo Zoia
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
27
Якуб Лабойко
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
Статистика матча Сампдория - Тернана
2
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
6
Нарушения
13
18
Офсайды
0
1
Количество передач
457
361
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
70
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
16
10
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Алессандро Пронтера
Стадион:
Луиджи Феррарис
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